Willem Vissers spreekt geluid over Ajax tegen: ‘Dat is pertinent onwaar’

Willem Vissers is onder de indruk van de progressie die Ajax de laatste weken heeft geboekt, maar is het niet eens met de mensen die zeggen dat trainer Francesco Farioli dit kunstje flikt met vrijwel dezelfde selectie als in het afgelopen seizoen. Volgens de verslaggever van de Volkskrant is de spelersgroep van Ajax door de komst van Davy Klaassen, Wout Weghorst, Bertrand Traoré en eerder Jordan Henderson ‘wezenlijk anders’.

Een week geleden was de sfeer rond Ajax nog heel anders. De Amsterdammers hadden in de Europa League weliswaar met 0-3 gewonnen van Qarabag en boekten een paar dagen later op eigen veld een 1-0 overwinning op Willem II, maar dat gebeurde met allesbehalve overtuigend voetbal. Vooral het optreden tegen Willem II was van een opvallend laag niveau. Ajax ging de loodzware week met De Klassieker tegen Feyenoord én de topper tegen PSV dan ook zeker niet als favoriet tegemoet. De ploeg van Farioli was in beide wedstrijden de underdog, maar won knap in De Kuip (0-2) en trakteerde vervolgens ook PSV op een nederlaag (3-2).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opmerkelijke actie na topper tussen Ajax en PSV: 'Dan heb je geen besef wat je doet'

Daardoor ging het zaterdagavond op de persconferentie na afloop van de ontmoeting met PSV opeens over het Museumplein, waar Ajax in het verleden kampioenschappen heeft gevierd. Farioli liet zich niet verleiden tot uitspraken over een eventuele landstitel, maar Vissers denkt dat het zeker tot de mogelijkheden behoort. “Ajax heeft veertien punten meer dan een jaar geleden na tien duels in het rampseizoen, en staat nog vijf punten achter op PSV, met een wedstrijd tegen FC Utrecht tegoed. Kampioen? Kan. Toch blijft nederigheid geboden, stelt Farioli”, zo schrijft Vissers, die in zijn artikel eveneens wijst op het matige optreden tegen Willem II van vorige week. “Zoals er nog af en toe eentje zal volgen. Zeker als teams zich zo laten inzakken als Ajax soms deed tegen de twee topteams, en als Ajax zelf het spel dient te maken.”

LEES OOK: Bosz ziedend na nederlaag tegen Ajax: ‘Wat een geouwehoer, onzin!’

In die wedstrijden ging het Ajax inderdaad een stuk minder overtuigend af dan van de week tegen zowel Feyenoord als PSV. Zo leden de Amsterdammers medio augustus een nederlaag bij NAC, wonnen ze ruim een maand later zeer moeizaam van RKC Waalwijk en hadden ze begin vorige maand een spectaculaire invalbeurt van Weghorst nodig om de drie punten veilig te stellen tegen FC Groningen. Máár, ‘de progressie is hoe dan ook indrukwekkend’, zo schrijft Vissers. Hij kan zich echter niet vinden in de mensen die zeggen dat Ajax het doet met grotendeels dezelfde selectie als in het vorige seizoen. “Dat is pertinent onwaar. Met Davy Klaassen, Wout Weghorst, Bertrand Traoré en Jordan Henderson, die vorig jaar pas in januari kwam vanuit de Saoedische woestijn en nauwelijks fit was, is de groep wezenlijk anders. Gevoegd bij ‘workaholic’ Farioli is de combinatie ideaal, met al die werkbijen.”

Complimenten voor Henderson

Ajax haalde Henderson begin dit kalenderjaar met veel bombarie binnen. De Engelsman beleefde een moeizaam eerste halfjaar in Amsterdam, maar is inmiddels de ‘onbetwiste aanvoerder’, zo ziet Vissers. “Zaterdag was de Engelsman met afstand de beste speler op het veld, als bepaler van het tempo en van het spel. Farioli ging in op de wijze waarop de 34-jarige Henderson zich had ingespannen om fit te geraken voor zijn tweede topduel in een paar dagen. ‘Hij meldde zich alleen voor eten en voor meetings. De overige tijd was hij bij de fysio’s’”, zo wordt de Italiaan geciteerd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Milan van Dongen stelt Jordan Henderson tamelijk bizarre vraag

De middenvelder van Ajax moet lachen in zijn interview na de wedstrijd tegen PSV.