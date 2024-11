'Museumplein blijft leeg voor Farioli's Ajax'

Ajax wordt geen kampioen van Nederland, zo voorspellen Valentijn Driessen en Mike Verweij. De Amsterdammers hebben slechts twee verliespunten meer dan koploper PSV, na de 3-2 overwinning in het onderlinge duel van zaterdagavond.

Op de persconferentie na de topper kreeg trainer Francesco Farioli de vraag of hij bekend is met het Museumplein, waar Ajax doorgaans kampioenschappen viert. Driessen merkt dat de fans van de club ook al dromen van de landstitel. “Het publiek is er al mee bezig. Maar het sloeg helemaal nergens op. Ik kan wel een voorspelling doen: het Museumplein blijft leeg”, voorspelt hij in de podcast Kick-Off.

Driessen en Verweij verwachten allebei dat PSV kampioen wordt. Farioli zei vrijdag al dat Ajax geen titelkandidaat is en daar stond hij zaterdag na de overwinning nog steeds achter. “Ja, ik sta er nog exact hetzelfde in. Een week geleden kregen we nog veel kritiek vanwege ons spel tegen Willem II.”

Ajax heeft PSV in het vizier, maar: “Wij zijn een team dat onszelf echt moet vinden en stabiliteit moet inbouwen”, benadrukte Farioli. “De recente uitslagen geven ons een enorme boost, maar we moeten nederig blijven.”

