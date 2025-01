Devyne Rensch naar AS Roma? Deze zes Nederlanders gingen hem voor

Ajax-verdediger Devyne Rensch heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met AS Roma voor een contract tot de zomer van 2029, zo wist De Telegraaf maandagavond te melden. Rensch zit in de wachtkamer, hopend dat Ajax en AS Roma een akkoord bereiken over de te betalen transfersom. Rensch kan bij AS Roma de zevende Nederlander in de clubgeschiedenis worden. FCUpdate.nl zocht uit hoe zijn Nederlandse voorgangers presteerden bij de Romeinse club.

1. Maarten Stekelenburg (2011–2013)

Maarten Stekelenburg is de eerste Nederlander die onder contract heeft gestaan bij AS Roma. De voormalig doelman kwam tussen 2011 en 2013 uit voor AS Roma, dat 6,3 miljoen euro aan Ajax om zijn nog één jaar doorlopende verbintenis af te kopen. Stekelenburg speelde in totaliteit 55 wedstrijden bij AS Roma voordat hij naar Fulham vertrok.

2. Kevin Strootman (2013–2018)

Kevin Strootman kwam binnen bij AS Roma op het moment dat Stekelenburg vertrok. Op 15 juli 2013 tekende de middenvelder een vijfjarig contract bij AS Roma. De Romeinse club betaalde destijds zo'n twintig miljoen aan PSV voor Strootman, die in zijn tijd in Rome de bijnaam 'La Lavatrice' (de wasmachine) kreeg vanwege zijn verdedigende kwaliteiten op het middenveld. Strootmans tijd in Rome werd echter wel gekenmerkt door veel zware blessures, waardoor hij lange tijd niet in actie kwam.

© Imago

3. Urby Emanuelson (2014–2015)

Nadat zijn contract bij AC Milan niet werd verlengd, vertrok Urby Emanuelson naar AS Roma. Een gelukkig huwelijk werd het niet, want Emanuelson besloot na een seizoen zijn vertrekwens in te dienen bij de clubleiding van I Giallorossi. Dat had te maken met het feit dat de middenvelder maar weinig speelde. AS Roma schreef Emanuelson zelfs niet in voor de Champions League.

4. Justin Kluivert (2018–2023)

Justin Kluivert maakte na goede prestaties in het shirt van Ajax op negentienjarige leeftijd de overstap van Amsterdam naar Rome. AS Roma legde een transfersom van ruim zeventien miljoen euro op tafel voor de behendige vleugelaanvaller. In totaliteit speelde Kluivert 68 wedstrijden voor AS Roma. De Italiaanse club verhuurde hem tot drie keer toe. OGC Nice, RB Leipzig en Valencia waren de clubs waar Kluivert tijdelijk voor uitkwam toen hij onder contract stond in Italië. Uiteindelijk nam Bournemouth hem definitief over van AS Roma.

5. Georginio Wijnaldum (2022–2023)

Georginio Wijnaldum vertrok in 2022 op huurbasis naar AS Roma. Zijn periode in Italië werd geen groot succes en dat had Wijnaldum ook te danken aan botte pech. In zijn allereerste wedstrijd moest de middenvelder het veld vroegtijdig verlaten vanwege een scheenbeenbreuk. Hij moest hierdoor de eerste seizoenshelft missen, maar was ook niet op tijd fit om onderdeel te zijn van de selectie van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar. Na één seizoen keerde Wijnaldum weer terug naar zijn werkgever Paris Saint-Germain.

Rick Karsdorp (2017–2024)

Rick Karsdorp ruilde Feyenoord in de zomer van 2017 in voor AS Roma. De Romeinen legden een transfersom van minimaal veertien miljoen euro op tafel voor Karsdorp, die op dat moment net kampioen was geworden met Feyenoord. Net als bij Wijnaldum begon zijn periode in Rome zeer slecht door een blessure. In oktober maakte de rechtsback vervolgens zijn debuut, maar toen raakte hij opnieuw geblesseerd. Hij keek daarna de rest van het seizoen toe vanaf de zijlijn.

© Imago

Afgelopen zomer maakte Karsdorp de overstap naar PSV, nadat hij zijn contract bij AS Roma liet ontbinden. Bekend is dat de vleugelverdediger het vorig seizoen aan de stok kreeg met hoofdtrainer José Mourinho. De Portugees was langere tijd geïrriteerd over Karsdorp, zo legde de verdediger onlangs zelf uit in een interview met Nu.nl