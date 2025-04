Willem van Hanegem kan het niet laten en begint na zege Ajax opnieuw over de arbitrage

Willem van Hanegem is van mening dat Ajax geen reden tot klagen heeft na de uitwedstrijd tegen Willem II (1-2). De Amsterdammers knokten zich in de laatste twintig minuten van de wedstrijd terug van een 1-0 achterstand en zetten daardoor een volgende stap richting het kampioenschap, maar hadden in de blessuretijd nog net zo goed tegen een gelijkmaker kunnen aanlopen. De bal dreigde op de stip te gaan na een vermeende overtreding van , maar zowel scheidsrechter Marc Nagtegaal als VAR Jeroen Manschot was van mening dat de middenvelder geen fout beging.

Van Hanegem heeft het warm noch koud gekregen van de afgelopen speelronde in de Eredivisie. Volgens de voormalig voetballer van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal was er bar weinig aan. “Het wordt met de week saaier. Bij mijn club lopen ze opeens de polonaise, want Feyenoord won al vijf keer op rij”, zo zegt Van Hanegem in gesprek met het Algemeen Dagblad. Feyenoord boekte een maand geleden nog een overtuigende zege op FC Twente (2-6), maar won vervolgens moeizaam van onder meer FC Groningen, AZ en twee dagen geleden Fortuna Sittard. Van Hanegem vond het optreden van de Rotterdammers zelfs ‘ronduit slaapverwekkend’.

Artikel gaat verder onder video

De Kromme is van mening dat er bij Feyenoord wel heel veel van de buitenspelers moet komen. “Als de buitenspeler het niet hebben bij Feyenoord, is het wel erg pover. En Anis Hadj-Moussa en in iets mindere mate Igor Paixão hadden het zaterdag tegen Fortuna absoluut niet.” Feyenoord boekte desondanks een 0-2 zege. Een paar uur later ging het PSV een stuk eenvoudiger af in de thuiswedstrijd tegen Almere City. Maar ook van het optreden van de aftredend landskampioen was Van Hanegem niet onder de indruk. “PSV won in Eindhoven met 5-0 van Almere City, maar dat lijkt mij vrij normaal. Ze doen maar alsof ze daar een korte inzinking hebben gehad en dat ze om die reden de titel hebben verspeeld, maar volgens mij hadden we het niet over een weekje of twee hoor. We gaan uit tegen FC Twente en Feyenoord zien of PSV inderdaad weer in orde is.”

LEES OOK: ‘Boosheid bij Ajax tegen Willem II is volstrekt misplaatst’

Weghorst maakt het verschil

Willem II - Ajax vormde de afsluiting van de speelronde in de Eredivisie, maar ook de Amsterdammers slaagden er niet in er een voetbalfeest van te maken. Sterker nog: de koploper kwam met de schrik vrij in Tilburg. Ajax had een ijzersterke invalbeurt van Wout Weghorst, maar ook Steven Berghuis en Oliver Edvardsen nodig om de nummer zestien van de ranglijst van zich af te schudden. “De aanstaande kampioen Ajax won dankzij de invallers met 1-2 van Willem II, dat al maandenlang van iedereen verliest. Je weet wat je krijgt als je Wout Weghorst binnen de lijnen brengt. Hij brengt altijd iets teweeg en dit keer niet alleen Weghorst, maar ook de andere invallers”, zag Van Hanegem. Weghorst gaf de voorassist bij de 1-1 van Edvardsen (op aangeven van Berghuis), en schoot zelf de winnende binnen.

LEES OOK: Perez vernietigt Ajax-speler: ‘Niet om aan te gluren, irritant! Het is gênant’

Strafschop voor Willem II?

In de blessuretijd was het nog wel even zweten geblazen voor de meegereisde Ajax-supporters en die voor de televisie. Willem II schreeuwde om een strafschop na een vermeende overtreding van Fitz-Jim, maar de middenvelder van Ajax was zich van geen kwaad bewust. Scheidsrechter Nagtegaal en VAR Manschot zagen eveneens geen reden om in te grijpen. Volgens Van Hanegem mag Ajax niet klagen. “Ze kwamen wel goed weg dat ze in Zeist die overtreding van Fitz-Jim in de extra tijd helemaal niets vonden, maar ook met 2-2 zou er niets aan de hand zijn hoor. Het gat richting PSV is en blijft riant. Het is wel zoals Jan Mulder het afgelopen week keurig omschreef. Respect voor de prima resultaten, maar er is gewoon erg weinig aan”, zegt Van Hanegem over het spel van Ajax.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Een andere trainer uit de Eredivisie kruipt heel even in de huid van Francesco Farioli: "Vijf battles to go." 🔗

👉 Ajax krijgt een open sollicitatie van een oude Champions League-held: "Ik wil trainer worden." 🔗

👉 Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Abdellah Ouazane, die wordt vergeleken met Jude Bellingham. 🔗

👉 Een vertrek van Francesco Farioli naar één club wordt uitgesloten: 'Daar gaat hij echt niet heen.' 🔗

👉 De zaakwaarnemer van Brian Brobbey noemt twee ideale vervolgclubs: 'Daar zou hij het geweldig doen.' 🔗