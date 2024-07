Ajax slaat gigantische slag en legt revelatie tot 2029 vast

Ajax gaat het contract van Dies Janse hoogstwaarschijnlijk verlengen. Volgens De Telegraaf zijn club en speler akkoord over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2029. De achttienjarige Janse geldt als een van de revelaties uit de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Mike Verweij meldt dat ‘Ajax in verregaande onderhandelingen is met Janse’. De Amsterdammers en de centrale verdediger zouden akkoord zijn over een contract tot de zomer van 2029. Janse heeft ook de kans om tot medio 2028 te tekenen, met een optie voor nog één seizoen.

De boomlange Zeeuw is een van de verrassingen in de voorbereiding voor nieuwe trainer Francesco Farioli. Janse maakte al veel minuten tijdens de oefenwedstrijden en werd al verschillende keren gecomplimenteerd door de Italiaanse oefenmeester. Janse heeft nu nog een contract tot de zomer van 2026 bij Ajax.

