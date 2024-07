Ronald de Boer onthult: ‘Wat ik nu al hoor, is dat Francesco Farioli gek van hem is’

Ronald de Boer weet dat de clubleiding van Ajax razend enthousiast is over de prestaties van Dies Janse. De pas achttienjarige centrale verdediger krijgt in de voorbereiding de kans om zich te bewijzen aan Francesco Farioli, en doet dat naar verluidt uitstekend.

Ajax speelt zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tegen Rangers FC. Janse start vanaf de reservebank. In het vorige oefenduel, tegen Sint-Truidense V.V., had de jongeling wél een basisplaats. “Hij maakt geen poeha en werkt keihard. Je ziet hoe ver je dan kunt komen. Hij gaat een mooie toekomst tegemoet, ook al is dat misschien niet bij Ajax. Hij laat zich nu al zien”, begint De Boer in zijn analyse bij Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

“Wat ik nu al hoor, is dat Farioli al een beetje gek van hem is. Hij is nog hartstikke jong, net achttien geworden!”, gaat de oud-voetballer vervolgens verder. “Drijft hij Jorrel Hato ook naar de linksbackpositie?”, krijgt De Boer de vraag. “Janse is echt een linkercentrale, géén linksback. Daar gaat hij nooit spelen. Hij heeft qua postuur alles in zich om een linkercentrale te zijn”, besluit De Boer.

