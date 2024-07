Ajacied speelde slechts zes duels, maar maakt zeer sterke indruk op Farioli

Ajax-verdediger maakt een sterke indruk in de voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen, zo heeft Voetbal International begrepen. De Kroaat kwam vorig seizoen tot slechts zes wedstrijden in het shirt van Ajax, waardoor een vertrek aanstaande leek. Dat hoeft, door zijn prestaties, niet zo te zijn.

Voetbal International weet dat Medic en Gaaei na een teleurstellend eerste seizoen in Amsterdam in principe op de nominatie staan om te vertrekken. Er is echter sprake van een kink in de kabel, want Medic maakt tijdens de eerste weken van de voorbereiding van Ajax een sterke indruk op trainer Francesco Farioli en de technische staf van Ajax: "Hij hoeft niet ten koste van alles weg", weet het medium te melden. Dat Medic volgend seizoen 'gewoon' Ajacied blijft, lijkt dan ook een realistisch scenario.

Artikel gaat verder onder video

Ook Gaaei, die vaker dan Medic de kans in de basis kreeg maar te vaak door de ondergrens zakte, lijkt niet zomaar te vertrekken uit Amsterdam. De Deen, die overigens nog niet is aangesloten bij de selectie, zou voor revanche willen gaan onder een nieuwe trainer in de Johan Cruijff ArenA.

De vraag is hoe de huidige beleidsbepalers van Ajax hier tegenaan kijken, nu donderdagochtend via Mike Verweij van De Telegraaf naar buiten is gekomen dat de Amsterdammers het geld hard nodig hebben.

