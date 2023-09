Grote verbazing over gedrag Silvano Vos: 'Dat hoefde je vroeger niet te flikken hoor'

(18) kende een veelbewogen Europees debuut in het shirt van Ajax. De jonge middenvelder mocht halverwege het duel met Olympique Marseille invallen voor de tegenvallende Benjamin Tahirovic, maakte een prima indruk met zijn spel maar liep in de blessuretijd tegen zijn tweede gele kaart aan.

Oud-prof Anco Jansen verbaast zich in De Voetbalkantine op ESPN over de veelbesproken manier waarop Vos vervolgens het veld verliet. "Dat hoefde je vroeger niet te flikken hoor", zegt de oud-speler van onder meer FC Emmen en NAC Breda. "Ik denk dat je wel van een paar spelers in de kleedkamer een tik in je nek kreeg", vervolgt Jansen, "zo van: wat ben jij nou aan het doen, koekenbakker?"

Artikel gaat verder onder video

Toch kan Jansen ook begrip opbrengen voor de reactie van Vos: "Er is natuurlijk veel te doen geweest over aankopen op zijn positie en Atlético Madrid (dat geïnteresseerd zou zijn geweest, red.) en noem het allemaal maar op", verduidelijkt de voormalig middenvelder. "Hij had volgens mij ook het idee dat het publiek ook vond dat hij klaar was om te spelen", verklaart Jansen het gedrag van Vos. Kees Luijckx valt hem bij: "Vroeger kwam je hier niet mee weg, dan kreeg je het echt te horen van een paar oudere gasten."