FC Twente en AZ richting extreem spannend einde: mogelijk extra wedstrijd in de Eredivisie

De spanning in de strijd om de derde plek is nog volop aanwezig. FC Twente heeft een voorsprong van twee punten ten opzichte van AZ en ook qua doelsaldo liggen de concurrenten dicht bij elkaar. Nu kan het zo zijn dat FC Twente en AZ aan het einde nog een beslissingswedstrijd tegen elkaar moeten spelen.

Met een verschil van twee punten kunnen FC Twente en AZ alleen op gelijke hoogte eindigen wanneer de Enschedeërs gelijkspelen op bezoek bij PEC Zwolle en de Alkmaarders winnen wanneer zij FC Utrecht ontvangen. Mocht die situatie zich voordoen, zal het doelsaldo bepalen wie de derde plaats in de wacht sleept.

Nu is het zo dat het doelsaldo van beide clubs erg dicht bij elkaar ligt. FC Twente heeft een doelsaldo van +32, terwijl dat van AZ met +31 net iets minder is. Mocht het dus zo zijn dat de Tukkers volgende week gelijkspelen in Zwolle en AZ met één doelpunt verschil wint van FC Utrecht, dan kan ook hier de beslissing niet vallen.

Mocht het doelsaldo van beide ploegen gelijk zijn, zal gekeken worden naar wie de meeste doelpunten heeft gescoord in de Eredivisie. Op dit moment hebben zowel FC Twente als AZ 67 keer gescoord. Mocht FC Twente bijvoorbeeld 2-2 spelen in Zwolle en AZ wint met 2-1, kan ook dat geen doorslag bieden. In dat geval wordt er gekeken naar het onderlinge resultaat, maar beide ploegen hebben in eigen huis met 2-1 van elkaar gewonnen. In dit scenario zal er volgens de reglementen van de KNVB een beslissingswedstrijd plaatsvinden. Of die beslissing in dat geval over één of twee duels zal vallen, is nog niet bekend.

