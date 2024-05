Zeer verrassende (Nederlandse) trainer geopperd bij Feyenoord: ‘Dit moet een grap zijn!’

Waar Ajax nagenoeg rond is met de nieuwe trainer Francesco Farioli, is Feyenoord nog druk opzoek naar een nieuwe oefenmeester voor het aankomende seizoen. In de AD Voetbalpodcast worden een aantal opties genoemd, waaronder Go Ahead Eagles-trainer René Hake. Fans van de Rotterdammers lijken niet warm te worden van de suggestie.

“Ik weet niet of Rene Hake genoeg flair heeft voor Rotterdam en Amsterdam, maar hij is ook wel een vakman, toch?”, zegt Maarten Wijffels. Youri Mulder, ook te gast bij de podcast van het Algemeen Dagblad, is het eens. “Normaal gesproken zijn provinciale trainers het beste hè, haha.”

De naam van Hake, die de afgelopen jaren uitstekend heeft gepresteerd in dienst bij Go Ahead Eagles, viel nog niet eerder in Rotterdam. Wijffels houdt de deur echter open. “Hake zet zijn teams altijd logisch neer, dat vond ik bij FC Twente toen al”, zegt hij. Mulder komt vervolgens met een anekdote: “Weet je hoe Hake zijn diploma heeft gehaald? Nou dat is geweldig: hij heeft bij Twente een examentraining gedaan, maar toen ging hij gewoon met zijn armen over elkaar tegen een reclamebord aanstaan, en kreeg een acht”, lacht Mulder. “Hij had namelijk goed gedelegeerd”, legt de analist uit.

De uitspraken in de AD Voetbalpodcast zijn niet onopgemerkt gebleven bij de Feyenoord-fans. Op X worden de woorden van Wijffels gedeeld. Veel supporters lijken het niet eens te zijn met de woorden van de journalist.

