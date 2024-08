Nottingham Forest geeft niet op en meldt zich met nieuw bod bij Feyenoord

Nottingham Forest heeft de strijd om nog niet opgegeven. De club uit de Premier League zag een eerste bod van 25 miljoen euro door Feyenoord van tafel geveegd worden, maar heeft zich inmiddels met een nieuw voorstel gemeld in Rotterdam-Zuid. Volgens de doorgaans uitstekend geïnformeerde Fabrizio Romano hoopt Nottingham Forest met een aanbieding van dertig miljoen euro alsnog zaken te kunnen doen.

Giménez heeft een wisselvallig seizoen achter de rug. De Mexicaanse spits was voor de winterstop niet te stoppen en maakte het ene na het andere doelpunt, maar viel in de tweede seizoenshelft ver terug en wist nog maar mondjesmaat het net te vinden. Hij is gebrand op revanche en dat blijkt in de eerste weken van het nieuwe seizoen. Na zijn dubbelslag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV was het ook op bezoek bij PEC Zwolle tweemaal raak. De prestaties van Giménez blijven niet onopgemerkt. Waar hij vorig jaar nog in verband werd gebracht met clubs als Benfica en Atlético Madrid, is nu Nottingham Forest concreet voor hem in de markt.

Een transfer naar Engeland is echter geen uitgemaakte zaak. Nottingham Forest zag een eerste bod ter hoogte van 25 miljoen euro van tafel geveegd worden door Feyenoord. Volgens De Telegraaf is Giménez nadien gaan ‘twijfelen’ over een overstap naar Nottingham Forest. De nummer zeventien van het afgelopen seizoen in Engeland gaat Feyenoord in elk geval proberen te overtuigen met een vernieuwd en verhoogd bod. Volgens Romano bedraagt dat dertig miljoen euro. Mocht Giménez inderdaad geen heil zien in een overgang naar Nottingham Forest, dan schakelt de club mogelijk over naar Eddie Nketiah. Volgens Romano is de spits van Arsenal de andere naam die op het lijstje staat.

🚨🌳 EXCL: Nottingham Forest send an improved bid to Feyenoord for Santiago Giménez worth €30m package.



Initial €25m bid was rejected, #NFFC are working on it again with new proposal.



The other name on their shortlist is Eddie Nketiah from Arsenal. pic.twitter.com/CxekNEehKo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024

