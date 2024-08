‘Feyenoord op zoek naar tweede doelman: Bijlow kan voor ‘miljoenen’ naar Engeland’

Feyenoord dreigt in de laatste twee weken van de transferwindow nog kwijt te raken. De doelman, die in Rotterdam-Zuid genoegen moet nemen met een rol op het tweede plan, staat in de concrete belangstelling van Southampton. Dat meldt 1908.nl althans. Volgens het medium heeft de Premier League-club ‘miljoenen’ over voor de tweede goalie van Feyenoord, dat al op zoek zou zijn naar een vervanger.

Bijlow was jarenlang de onbetwiste eerste doelman in Rotterdam-Zuid. Hij had de voorbije seizoenen echter telkens de pech dat zijn lichaam niet altijd meewerkte. Bijlow raakte in de tweede helft van het kampioensjaar 2023 geblesseerd, liep aan het begin van het afgelopen seizoen een blessure op en begin dit kalenderjaar ging het opnieuw mis. Toenmalig Feyenoord-trainer Arne Slot moest daardoor vaak een beroep doen op stand-in Timon Wellenreuther, die een geweldige indruk maakte. Brian Priske, opvolger van Slot, besloot van Wellenreuther zelfs zijn eerste doelman te maken.

Bijlow zat in de eerste wedstrijden van dit seizoen dus op de bank. Nu is de vraag of hij in het restant van het seizoen überhaupt nog te bewonderen is in Rotterdam. Volgens 1908.nl is Southampton ‘in de markt aan het komen’ voor de Oranje-international. “De beweging voor de 26-jarige doelman is dusdanig concreet, dat de scouting van Feyenoord al op zoek is naar een nieuwe tweede doelman”, zo klinkt het. Southampton, dat een paar maanden geleden promotie naar de Premier League afdwong, heeft naar verluidt ‘miljoenen’ over voor de komst van Bijlow. “Feyenoord heeft al een bod ontvangen en ook Bijlow zelf heeft oren naar de mogelijke overstap.”

De Rotterdammer en kind van de club heeft nog een contract tot de zomer van 2026. Bijlow behoorde eerder deze zomer nog tot de selectie van Oranje voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, ondanks zijn blessureleed eerder dit jaar. Hij moest echter genoegen nemen met de rol van derde keeper achter Bart Verbruggen en Mark Flekken.

