Atlético Madrid meldt zich met laag bod voor Bijlow, dat Te Kloese direct weigert

Feyenoord zou een bod hebben ontvangen van Atlético Madrid op , zo weet Marcel van der Kraan van De Telegraaf. De Madrilenen zouden een bedrag van 2,5 miljoen euro voor de doelman overhebben, die afgelopen week te horen kreeg dat hij komend seizoen tweede keuze is achter Timon Wellenreuther. Van der Kraan is lovend over de wijze waarop de doelman zich daaronder presenteert.

De komst van Priske bij Feyenoord heeft voor de nodige veranderingen gezorgd. Eén daarvan is dat Wellenreuther komend seizoen als eerste keuze zal gelden onder de lat. Bijlow, die de afgelopen jaren steevast eerste doelman was, stelt zich heel professioneel op onder deze beslissing. “Je ziet dat hij nu niks loslaat over de hele situatie. Dat is heel wijs, heel verstandig van hem”, deelt Van der Kraan complimenten uit aan Bijlow in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

LEES OOK: 1908.nl 'trekt boetekleed aan' na nieuws over Buonanotte

Artikel gaat verder onder video

Het feit dat Van der Kraan dit een goede keuze vindt van de doelman, heeft alles te maken met zijn banden met het Feyenoord-publiek. “Hij is een oer-Feyenoorder. Zijn hele familie is voor Feyenoord, zijn vader reist het elftal als een bezetene achterna altijd. Bijlow hoeft maar iets te zeggen en de supporters zullen het voor hem opnemen. Ik denk dat hij nu, met zijn professionaliteit, duidelijk laat merken dat hij zijn werk doet en een vakman is.”

LEES OOK: Dit gebaar maakten Milambo en Geertruida na de 3-4 tegen PSV

Volgens de journalist is men achter de schermen hard bezig met een nieuwe club zoeken voor Bijlow. “Een jaar geleden kostte hij 25 miljoen euro toen Manchester United kwam. Toen is dat niet doorgegaan”, geeft hij aan. “Nu kwam Atlético Madrid met 2,5 miljoen. Dat is tien procent van dat bedrag. Daar heeft Te Kloese hem niet voor laten gaan natuurlijk. Je kunt dat geen 25 miljoen euro meer voor hem vragen. Ik denk ook niet de helft. Welke club gaat welk bedrag betalen en welke club komt er voor hem. Hij gaat niet zomaar ergens heen. Als je naar de Premier League gaat kun je tweede keeper worden, dan kun je het gaan uitvechten. Óf hij gaat naar een club die daar net onder zit, waar hij eerste keeper wordt. Ik zou dat het liefste zien, want hij is veel te goed om ook maar ergens op de bank te zitten.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans zingen kwetsend spreekkoor na wissel Noa Lang

Na de wissel van Noa Lang in de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord klonk een kwetsend spreekkoor richting de aanvaller.