'Justin Bijlow in belangstelling Manchester United'

Feyenoord-doelman Justin Bijlow kan volgens 1908.nl een zeer fraaie overstap gaan maken. De keeper van de Rotterdammers én het Nederlands elftal zou in de belangstelling staan van het Manchester United van Erik ten Hag.

De interesse in Bijlow zou niet losstaan van de contractsituatie van David De Gea, die afgelopen seizoen eerste keeper was op Old Trafford. Zijn contract loopt vandaag (vrijdag) echter officieel af om middernacht; gesprekken over een verlenging hebben nog geen definitief akkoord opgeleverd. Omdat De Gea dit seizoen meermaals in de fout ging zou Ten Hag op zoek zijn naar een nieuwe eerste keeper; Manchester United is volgens verschillende media druk bezig om André Onana op te pikken bij Champions League-finalist Inter.

Daarnaast zou ook Bijlow de gang naar Old Trafford moeten maken, zo schrijft 1908. "Volgens het medium ziet trainer Erik ten Hag, mits De Gea niet verlengt, het liefst allebei de keepers naar Manchester komen. In de voorbereiding kan er dan gestreden worden voor de nieuwe plek onder de lat van Old Trafford", zo weet de site te melden.

Contract

Bijlow ligt in Rotterdam-Zuid nog vast tot medio 2025. Inmiddels werkte hij zich ook op tot eerste keeper van het Nederlands elftal, waarvoor Bijlow nu acht wedstrijden gekeept heeft. Feyenoord zou niet staan te springen om na het kampioensjaar afscheid te nemen van de zelf opgeleide keeper die tot dusverre 119 duels in de hoofdmacht speelde. De club zou zelfs een poging willen doen zijn huidige verbintenis open te breken en te verlengen.