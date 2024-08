1908.nl 'trekt boetekleed aan' na nieuws over Buonanotte

De overgang van Facundo Buonanotte naar Feyenoord is nog allerminst beklonken, meldt 1908.nl in tegenstelling tot eerder deze week. Het doorgaans betrouwbare medium trekt dan ook het boetekleed aan voor de stelligheid waarmee het eerst berichtte over de transfer van de Argentijn. Feyenoord en Brighton & Hove Albion zijn akkoord over de transfer, terwijl ook de Argentijn persoonlijk rond is met de Rotterdammers. Alleen is er in de vorm van Southampton een kaper de kust.

De Engelse club, die afgelopen seizoen promoveerde naar de Premier League, is enkele weken terug concreet geworden voor Buonanotte en hoopt de Argentijn voor de neus van Feyenoord weg te kapen. Het is nu aan de negentienjarige rechtsbuiten annex middenvelder om te bepalen waar zijn toekomst ligt. Voetbal International wist te melden dat ook Celtic in de markt is voor Buonanotte, maar volgens 1908 zijn de Schotten ‘afgezegd of zelfs afgehaakt’.

Bij 1908 wordt in ieder geval het boetekleed aangetrokken voor de stelligheid waarmee het vorige week berichtte over de transfer van Buenanotte naar Feyenoord. “Maar bij 1908.nl blijft men vasthouden aan de eerder gebrachte feiten: Feyenoord en Brighton zíj́n akkoord, en ook aan de salariseisen van Buonanotte is vanuit Rotterdam meer dan voldaan”, valt er te lezen op de website.

Er is sprake van een cruciale week voor Buenanotte, zijn management, Feyenoord en Southampton, maar er is vanuit Rotterdam nog geen sprake van een deadline. Wel heeft Feyenoord de verwachting dat er ‘op zeer korte termijn’ duidelijkheid. Brighton & Hove Albion zou de speler in ieder geval graag willen verhuren aan Feyenoord. Mocht de keuze van de Argentijn vallen op Southampton, dan raken de Rotterdammers ‘allesbehalve in paniek’. Feyenoord-trainer Brian Priske zal dan bouwen op de diensten van Calvin Stengs, die mogelijk toch lijkt te blijven in De Kuip.

