Perez looft Feyenoorder: ‘Hij was eerst een dooie, maar nu een character’

Kenneth Perez ziet dat een belangrijke rol aan het krijgen is bij Feyenoord. De analist van ESPN is van mening dat de Duitser, die de concurrentiestrijd gewonnen heeft van Justin Bijlow, niet meer de persoon is die hij eerst was.

Wellenreuther nam zondagavond één van de hoofdrollen op zich tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord. Hoewel de doelman in de tweede helft een strafschop veroorzaakte, liet hij zich op een positieve manier zien tijdens de penaltyserie. Wellenreuther keerde de strafschop van Johan Bakayoko op zeer knappe wijze.

“Ik vond hem bij Willem II af en toe een beetje een ‘dooie’. Nu vind ik hem echt een ‘character’ aan het worden. Hij neemt het voortouw om jongens te vertellen wat er moet gebeuren”, begint Perez in zijn nabeschouwing bij ESPN. “Knap hoe hij vanuit zijn positie nu ineens de beste keeper is van Feyenoord, om toch een jongen van de club (Justin Bijlow, red) te verslaan”, sluit Perez af.

Feyenoord legde uiteindelijk na strafschoppen beslag op de Johan Cruijff Schaal. De reguliere wedstrijd eindigde in een spectaculaire 4-4.

