Spelers van Feyenoord rennen allemaal naar dezelfde persoon na winst op PSV

Timon Wellenreuther was zondagavond een van de helden van Feyenoord. In de strafschoppenserie tegen PSV keerde hij de inzet van Johan Bakayoko op knappe wijze. Na een 4-4 gelijkspel in reguliere speeltijd won Feyenoord in de penaltyserie.

Luka Ivanusec benutte de beslissende penalty. De spelers van Feyenoord vlogen hem als eerste in de armen, maar renden daarna massaal naar Wellenreuther. De keeper, die de voorkeur kreeg boven Justin Bijlow, kende een tumultueus optreden.

De Duitser veroorzaakte de penalty waar Luuk de Jong de 4-4 uit maakte. Wellenreuther haalde in het strafschopgebied Guus Til neer, waarna arbiter Jeroen Manschot naar de stip wees. De keeper van Feyenoord kreeg tot zijn eigen opluchting geen gele kaart. Als dat wel was gebeurd, was dat zijn tweede geweest. Eerder in de wedstrijd pakte Wellenreuther geel voor protesteren.

In de penaltyserie wist Wellenreuther de inzet van Bakayoko te keren. Terwijl hij met de ene arm al richting de hoek dook, kon hij de andere arm nog omhoog uitsteken om de bal over het doel te tikken. Verder schoot Guus Til hoog over, terwijl alle spelers van Feyenoord hun penalty's benutten.