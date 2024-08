Verhuur Buonanotte aan Feyenoord ‘geen uitgemaakte zaak’, ook alternatief besproken

Het is nog niet zeker of de tijdelijke overstap van van Brighton & Hove Albion naar Feyenoord rond gaat komen, zo weet Voetbal International. De Argentijn hoeft namelijk niet te vertrekken bij de Engelsen. Wel zouden er tijdens de gesprekken over de transfer ook andere namen aan bod zijn gekomen.

Eerder deze week kwam via 1908.nl naar buiten dat Feyenoord en Brighton het eens zijn over de huurtransfer van Buonanotte naar Rotterdam. Daar gaat VI zondagmiddag tegenin. De Rotterdammers zouden wel al langer in gesprek zijn met Brighton over de Argentijn, maar een deal is ‘niet per se snel geregeld’.

Brighton moet namelijk verschillende spelers kwijt, maar Buonanotte is niet één van de spelers die niet mag blijven. Ook krijgt Feyenoord concurrentie in de strijd om de buitenspeler. De Argentijn zou namelijk al een goed gesprek hebben gevoerd met Celtic. Dat zorgt ervoor dat een verhuurperiode in Rotterdam nog ‘geen uitgemaakte zaak’ is.

In de gesprekken tussen Feyenoord en Brighton zijn er ook andere namen aan bod gekomen. Eén daarvan is die van Ibrahim Osman. De Ghanese aanvaller kwam deze zomer over van het Deense Nordsjaelland, waarvoor hij afgelopen seizoen in alle competities tot 44 duels kwam. Daarin scoorde hij tien doelpunten en leverde hij acht assists. Feyenoord hoopt begin volgende week tot een akkoord te komen over een speler van Brighton, waarbij de voorkeur uitgaat naar Buonanotte. Lukt de komst van de Argentijn niet, zetten de Rotterdammers op een huurdeal voor een andere speler.

