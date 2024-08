Verbazing over gebrek aan leegloop bij Feyenoord: ‘Begrijp niet dat hij hier nog speelt’

Feyenoord heeft de selectie ten opzichte van afgelopen seizoen tot dusver redelijk intact weten te houden. Van de basisspelers zijn alleen Mats Wieffer en de gehuurde Yankuba Minteh vertrokken. Toch verwachten Ali Boussaboun en Harry van der Laan nog wel een leegloop in Rotterdam-Zuid.

Boussaboun verwacht dat er in de verdediging met Dávid Hancko en Lutsharel Geertruida nog wel spelers gaan vertrekken. “Hancko is de beste verdediger van Nederland”, geeft hij aan bij FC Rijnmond. “Klaar voor de wereldtop. Hij zou niet misstaan bij Arsenal. Pakt bijna geen gele kaarten en is ook nog comfortabel aan de bal.” Gedurende de afgelopen maand werd de Slowaak constant in verband gebracht met Atlético Madrid, maar tot nog toe kunnen de Spanjaarden niet aan de vraagprijs van Feyenoord voldoen.

“Net als Hancko is Geertruida ook echt heel goed”, gaat de voormalig speler van onder meer Feyenoord en NAC Breda verder. “Fysiek sterk en op meerdere posities inzetbaar. Ik begrijp niet dat hij nog bij Feyenoord is.”

Naast het verdedigende duo is ook Santiago Giménez nog altijd speler van de Rotterdammers, die met Ayase Ueda en Julián Carranza momenteel twee concurrenten heeft. “Je wordt gek als je een van die drie spitsen bent”, geeft voormalig spits Van der Laan aan. “Dat is slecht voor je zelfvertrouwen. Er moet er gewoon één verkocht worden. Ik snap niet waarom het allemaal zo lang duurt.”

Hoewel er dus nog niet veel is verkocht, verwacht Dennis van Eersel dat dit nog wel gaat gebeuren. “Je ziet wel dat de grotere transfers pas in augustus vallen. Ook inkomend, in de laatste jaren. Er gaan, denk ik, echt nog wel wat bepalende spelers weg”, geeft de journalist aan.

