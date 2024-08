'Feyenoord concreet in de markt voor Spanjaard van Wolverhampton Wanderers'

Feyenoord wil zich versterken met , zo weet 1908.nl zaterdag te melden. De Rotterdammers zijn concreet in de markt voor de linker wingback van Wolverhampton Wanderers, waar hij nog tot medio 2028 onder contract staat.

Daarom is het de bedoeling dat Bueno op huurbasis overkomt naar De Kuip, met een mogelijke koopoptie. Volgens 1908.nl zijn de eerste contacten tussen Feyenoord en het management van de speler reeds gelegd.

“Het is nu aan de clubs om elkaar te vinden”, zo schrijft het betrouwbare Feyenoord-medium. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de komst van Bueno snel wordt beklonken. De Spanjaard is momenteel op trainingskamp met Wolves in de Verenigde Staten. Normaliter komt de markt voor huurspelers pas later in augustus op gang.

Niet alleen Feyenoord zou de man met 48 duels voor Wolves in het vizier hebben, want ook Celtic werd aan Bueno gelinkt. De linker wingback speelde voorheen voor ED Val Minor, UD Comesana en CD Areosa.

