Feyenoord-fans gaan los na ‘schandalig’ transfergerucht: ‘Verrassend en nogal een tegenvaller...’

Feyenoord gaat deze zomer mogelijk (tijdelijk) afscheid nemen van Antoni Milambo, zo weet Feyenoord Youth Watcher te melden op X. Mocht het gerucht kloppen, maken Brian Priske en Dennis te Kloese vermoedelijk geen vrienden met de fans van de club. Dat blijkt uit reacties onder de X-post.

“Van meerdere bronnen hoor ik dat ook Antoni Milambo verhuurd mag worden. Nogal verrassend en wat mij betreft ook nogal een tegenvaller”, schrijft Feyenoord Youth Watcher. Milambo maakt op sommige supporters een goede indruk, dus een mogelijke verhuurperiode valt niet bepaald in de smaak.

De negentienjarige middenvelder werd in 2021 de jongste debutant ooit in het shirt van Feyenoord. Op een leeftijd van zestien jaar en 131 kwam hij in het veld in de wedstrijd tegen Luzern in de voorronde van de Conference League. Afgelopen jaar speelde Milambo dertien duels in Feyenoord 1. Net als Thomas van den Belt en Shiloh ’t Zand lijkt de middenvelder op zoek te kunnen naar speeltijd elders.

In de oefenwedstrijd tegen Benfica bleef Milambo het hele duel op de bank.