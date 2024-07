Feyenoord-speler op weg naar uitgang: Heracles Almelo heeft beet

Heracles Almelo heeft de beste papieren om zich te versterken met Shiloh ’t Zand van Feyenoord. De talentvolle middenvelder, die op weinig speeltijd kan rekenen in Rotterdam, gaat vermoedelijk op huurbasis de overstap maken. Dat meldt 1908.nl zondagavond althans.

Op voorhand leek het erop dat NAC Breda de favoriet was in de felle strijd om het talent van Feyenoord. Het lijkt er na dit weekend echter op dat ’t Zand de overstap naar Overijssel gaat maken. Heracles zou het beste plaatje hebben geschetst en heeft de beste papieren.

Dat niet NAC, maar Heracles plotseling de favoriet is, heeft te maken met het afketsen van de recordtransfer van Aimé Omgba naar KAA Gent. NAC loopt daardoor ruim drie miljoen euro mis en kan ’t Zand daardoor niet betalen. De Bredase club hield al rekening met een uitgaande transfer van Omgba.

’t Zand, die afgelopen seizoen furore maakte op huurbasis bij FC Dordrecht, had genoeg keuze deze zomer. De middenvelder stond in de belangstelling van FC Luzern, Pisa, Almere City, NAC Breda en sc Heerenveen. De middenvelder, die nog tot medio 2028 vastligt in De Kuip, maakt de overstap op huurbasis.

Update 19.07 uur: NAC Breda gaat zondagavond nog een nieuwe poging doen om 't Zand naar Noord-Brabant te halen, zo meldt 1908.nl op X.

