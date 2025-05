Ajax troeft internationale topclubs af en hengelt PSG-spits binnen

Ajax heeft zich verzekerd van de diensten van Roméo Garnier, meldt de club via de officiële kanalen. De zestienjarige Fransman komt transfervrij over van Paris Saint-Germain en tekent een contract tot de zomer van 2028 in de hoofdstad.

Garnier is momenteel actief in de jeugdopleiding van PSG, waar hij uitkomt in het Onder 17-team. Bij Ajax zal de jonge Fransman ook aansluiten bij de Onder 17. De aanvaller is net een maand zestien en staat te boek als een groot talent.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: De Telegraaf komt met belangrijk nieuws over potentieel kampioensfeest Ajax

Marijn Beuker, directeur voetbal van Ajax, is in zijn nopjes met de komst van Garnier. "Hij is een intelligente spits met een neusje voor de goal en een uitstekend gevoel voor positionering in en rond het strafschopgebied. Bovendien beschikt hij over een natuurlijk scorend vermogen, wat hem tot een zeer complete spits maakt voor zijn leeftijd."

LEES OOK: Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen

Ajax is bij het aantrekken van Garnier niet over één nacht ijs gegaan, zo vertelt Beuker. "We volgden hem al langere tijd en zijn er trots op dat we hem, ondanks interesse van internationale topclubs, hebben weten vast te leggen. We kijken uit naar zijn ontwikkeling bij Ajax.", besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Mohammed Nouri emotioneel: 'Ik heb Abdelhak nooit zo blij gezien, ongelooflijk' 🔗

👉 Di Marzio: Farioli heeft één grote droom bij Ajax 🔗

👉 Brian Laudrup voorspelt spectaculaire Ajax-transfer 🔗

👉 Dit is waarom Ajax juicht voor Feyenoord in strijd om plek twee 🔗

👉 Ex-sterspeler van Ajax haast onherkenbaar geworden: 'Niet normaal!' 🔗