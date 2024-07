Feyenoord lacht bod weg, maar transfer van middenvelder lijkt toch aanstaande

staat voor een transfer naar het buitenland, zo weet 1908.nl te melden. De middenvelder, die ook in Nederland werd begeerd door diverse clubs, mag zich heugen op concrete belangstelling van één club uit België en één club uit Spanje.

Van den Belt mag vertrekken bij Feyenoord, waar hij niet in de plannen voorkomt van trainer Brian Priske. Onder meer SC Cambuur meldde zich, maar de Leeuwarders zagen hun bod ‘weggelachen’ worden door Feyenoord. De middenvelder staat nu voor een stap naar het buitenland.

Het Spaanse CD Castellón is de eerste club die Van den Belt op het lijstje heeft staan. Dat Castellón uitkomt bij de 23-jarige middenvelder, is niet bepaald verrassend. Dick Schreuder is trainer bij de Spaanse club en werkte al eerder (zeer succesvol) met Van den Belt. De naar LaLiga 2 gepromoveerde club heeft een serieus contractvoorstel neergelegd bij Feyenoord.

Ook KAA Gent is concreet in de markt voor de Zwollenaar. Nadat de Belgen misgrepen op de komst van Aimé Omgba van NAC en het verlies van Mathias Delorte Knieper schakelt de club over naar Van den Belt. Gent was eerder in de markt voor Shiloh ’t Zand, die in beeld was als tijdelijke versterking.

Het is niet duidelijk of Van den Belt tijdelijk of permanent vertrekt uit Rotterdam, maar de kans dát hij een overstap gaat maken, is heel groot.

