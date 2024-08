Hans Kraay junior weet zeker welke speler uit basiself van Feyenoord verdwijnt

Hans Kraay junior durft te verzekeren dat weer eerste keeper wordt van Feyenoord. De ras-Feyenoorder moet het voorlopig doen met een reserverol achter , maar dit zal volgens de ESPN-analist weer gaan veranderen.

De komst van Brian Priske naar Feyenoord heeft het nodige doen veranderen in Rotterdam. De Deense oefenmeester stapte bijvoorbeeld over naar een 3-4-3-systeem, waar Feyenoord onder de succesvolle Arne Slot juist in een 4-3-3-formatie voetbalde. Kraay junior vindt dat Priske de boel zo snel mogelijk moet omzetten. “Het is moedig om een succesvolle trainer op te volgen en het systeem meteen anders doen, begint de voormalig oefenmeester van FC Lienden bij Goedemorgen Eredivisie.

“Maar je maakt het jezelf niet makkelijker daardoor. Hij heeft stoere beslissingen genomen, door het ‘icoon’ van de club Justin Bijlow te passeren en te kiezen voor Wellenreuther”, ziet Hansie Hansie. “Ik denk sowieso dat Bijlow binnen de kortste keren weer eerste keeper is omdat er een hele andere druk op Wellenreuther staat dan toen hij een geblesseerde Bijlow moest opvolgen”, aldus Kraay junior.

“Om de discussie te vermijden zou hij het makkelijker maken om gewoon 4-3-3 te spelen”, besluit de analist. Bram van Polen is het niet eens met Kraay junior. “Ik vind juist van niet. Ik zou het een zwaktebod vinden als je zo snel weer terugschakelt. Hier staat hij toch voor als trainer? Dan kun je niet, omdat het momenteel wat minder gaat, weer terugstappen naar het systeem van Slot”, zegt de oud-verdediger van PEC Zwolle.

