Speler met 0 minuten tijdens Johan Cruijff Schaal krijgt groot compliment van Hugo Borst

Hugo Borst heeft in de uitzending van De Oranjezomer een groot compliment uitgedeeld aan . De doelman, die dit seizoen begint als tweede keeper van Feyenoord, lijkt het voor hem mindere nieuws op een zeer professionele manier te hebben opgepakt.

Hélène Hendriks vraagt zich af of Brian Priske de juiste keuze heeft gemaakt wat betreft de keepers bij Feyenoord. “Ik vind van wel. Het is een marginaal verschil en je moet Wellenreuther kiezen omdat hij mentaal ijzersterk is gebleken als vervanger van Bijlow. Want helaas is Bijlow veel geblesseerd”, reageert Borst.

“Dat is ook een beetje zijn probleem, vrees ik. Je weet niet hoe lang hij fit blijft. Ik vind het een hele moedige beslissing van de trainer, want het is een kind van Varkenoord. Een kind van Feyenoord. Dan moet je ballen hebben om hem te passeren. Bijlow is enorm populair bij de achterban”, gaat de columnist van het Algemeen Dagblad, dat overigens een hele andere Bijlow zag, verder.

Bijlow verscheen tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal regelmatig in beeld, maar leek zijn reserverol uitstekend op te pakken. “Als je ziet hoe hij zich manifesteert… Dat was niet gespeeld, dat was oprecht!”, complimenteert Borst. Jack van Gelder is het eens: “Dat was perfect. Als hij voor Bijlow had gekozen had je Wellenreuther afgeschminkt, want Bijlow is inderdaad heel erg blessuregevoelig”, zegt de 75-jarige televisiepersoonlijkheid.

