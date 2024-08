'Eén iemand oogt ongemakkelijk tijdens feestvreugde Feyenoord'

De ochtendkranten reageren maandag op de overwinning van Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Rotterdammers wonnen via strafschoppen van PSV, na een 4-4 gelijkspel in reguliere speeltijd.

Voorafgaand aan de wedstrijd ging het bij Feyenoord vooral over de positie onder de lat. Priske heeft Timon Wellenreuther tot eerste doelman benoemd, ten koste van Justin Bijlow. “Veelzeggend: wanneer de goalie de zilveren schaal toont aan het publiek staat Bijlow wat ongemakkelijk naast hem, de medaille als een wurgslang om zijn nek bungelend”, schrijft het Algemeen Dagblad, dat zich afvraagt hoe de sportieve toekomst van Bijlow eruit zal zien.

“Als Bijlow in beeld wil blijven bij Oranje lijkt een vertrek uit zijn geliefde Rotterdam onvermijdelijk. En dat allemaal door Wellenreuther, de man van dé redding in de ArenA ruim een jaar geleden tijdens Ajax - Feyenoord. Én de man aan wie ook de eerste prijs van dit seizoen deels mag worden opgedragen”, wordt Wellenreuther geprezen.

De Telegraaf vindt juist dat Bijlow zich correct opstelde. “Wellenreuther deed het tegen PSV prima, maar de houding van Bijlow was minstens zo professioneel. Die hielp hem bij de warming-up, rende net zo enthousiast op hem af na de gewonnen penaltyserie en gaf fanatiek aanwijzingen bij de strafschoppen.” De krant is ook positief over de nieuwe trainer Brian Priske. "Priske verovert meer harten", zo kopt De Telegraaf. "Opvolger van Slot stunt met zege op PSV na rampweek vol tegengoals.” Complimenten zijn er voor het ‘durven opstellen’ van jeugdspelers. “Eerst Gjivai Zechiël centraal op het middenveld, daarna Antoni Milambo.”

“Een trainer die wint heeft altijd gelijk. Priske zei dat Feyenoord klaar zou zijn”, zo klinkt het. “Het was nauwelijks voor te stellen na twee rampzalige oefenduels en het nog inslijpen van een nieuw systeem. Maar mede dankzij de aansluiting van een aantal internationals stond er een elftal met ervaring en karakter.”

De Volkskrant zag een spektakelstuk in Eindhoven. “Spektakel, gedoe, doelpunten in de aanbieding, plus een interessante, onverwachte omkering in het spelverloop tekenden het duel in Eindhoven, in het huis van PSV, vorig seizoen de oppermachtige kampioen. De bekerwinnaar versloeg dus de titelhouder en daarop viel weinig af te dingen. PSV, favoriet voor een nieuwe titel, is gewaarschuwd en bestraft voor zijn gemakzucht.”

