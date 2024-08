Justin Bijlow staat op en reageert opvallend na doelpunt Luuk de Jong

zag zondagavond vanaf de bank toe hoe zijn concurrent Timon Wellenreuther een strafschop veroorzaakte in het duel tussen PSV en Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. De reactie van de reservedoelman was opvallend en zorgde voor de nodige opmerkingen op sociale media.

Wellenreuther haalde in het strafschopgebied Guus Til neer, waarna arbiter Jeroen Manschot naar de stip wees. De keeper van Feyenoord kreeg tot zijn eigen opluchting geen gele kaart. Als dat wel was gebeurd, was dat zijn tweede geweest. Eerder in de wedstrijd pakte Wellenreuther geel voor protesteren.

Na de overtreding liep Bijlow vanaf de reservebank naar teammanager Frank Boer toe. Toen Luuk de Jong de penalty nam en scoorde, leek Bijlow eerst even te juichen, om daarna de handen voor het hoofd te slaan.

