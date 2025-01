Wesley Sneijder ergert zich mateloos aan Francesco Farioli

Wesley Sneijder ergert zich mateloos aan de interviews van Francesco Farioli over RFS - Ajax (1-0). De Amsterdammers kwamen in Letland zeer slecht voor de dag, maar de trainer had na afloop toch veel aanknopingspunten gezien. Sneijder laat voor de wedstrijd tegen Galatasaray van donderdagavond nog even zijn frustratie merken.

Farioli komt eerst aan het woord en blikt kort terug op het duel van een week geleden, waarin hij 'veel kansen van zijn ploeg had gezien'. "De wedstrijd in Riga moeten we als afgesloten beschouwen. Dat hebben we altijd zo gedaan. De reactie van de selectie sinds die wedstrijd is heel goed geweest." Vorige week liet de oefenmeester blijken vrij tevreden te zijn over de prestatie van zijn ploeg in Letland.

Sneijder stoort zich aan de positieve woorden van Farioli. "Wat hij nou juist niet had moeten zeggen, is dit. Hij had gewoon moeten zeggen: 'Luister, we hebben echt verschrikkelijk gespeeld vorige week, maar het is vanavond een andere wedstrijd'. Dat is het mooie, je kan jezelf revancheren vanavond, voor het Nederlandse voetbal en Ajax. Dat had 'ie moeten zeggen."

Volgens de oud-voetballer voert Farioli steeds een toneelspel op. "Maar nee, steeds weer dat zoeken. 'Het was wel goed, want we hebben kansen gecreëerd'. Nee, het was helemaal niet goed! Punt. Bar en bar slecht. Hij wil het allemaal verdoezelen, hij wil het mooier maken dan het is. Daar moeten ze mee kappen. Ze moeten een keer wat harder worden naar elkaar, alleen dan kun je stappen maken."

'Wat 𝐡𝐚𝐫𝐝𝐞𝐫 worden naar elkaar' 💪

Wesley Sneijder is kritisch op het verhaal van Francesco Farioli 🗯️#ZiggoSport #UEL #AJAGAL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 30, 2025

