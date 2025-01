Wesley Sneijder noemt positie waar Ajax zich echt moet versterken, en het is geen linksbuiten

Wesley Sneijder en Ronald de Boer begrijpen niet waarom de prioriteit van Ajax op de transfermarkt op het halen van een nieuwe linksbuiten ligt. Beide oud-Ajacieden zijn van mening dat Mika Godts het uitstekend doet, waardoor ze zich beiden op een andere positie zouden richten.

Francesco Farioli heeft dit seizoen in zijn selectie met Godts slechts een volwaardige linksbuiten. Sinds het begin van de transferperiode schrijven verschillende media al dat Ajax zich volop richten op het halen van een back-up voor de jonge Belg. Op dit moment zou het gaan tussen Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles, óf het terughalen van Carlos Forbs en het aantrekken van Raúl Moro van Real Valladolid.

In de voorbeschouwing van Ajax – Galatasaray op Ziggo Sport komt de linksbuitenpositie van Ajax ook ter sprake. “Ik blijf erbij dat ik het gek vind dat daar de nadruk op ligt”, begint Sneijder. “Als Henderson toch weggaat, zou ik me toch willen versterken op het middenveld”, doelt de ex-prof op de geruchten over de Engelsman, die naar AS Monaco zou willen. “Je hebt aanvallers genoeg, als Brobbey gewoon blijft. Godts die zich fantastisch aan het ontwikkelen is.” Bij het aantrekken van een nieuwe linksbuiten, zal die ontwikkeling juist minder hard gaan, zo verwacht Sneijder. Het argument dat een extra aanvaller nodig is om iedereen fit te houden, gaat volgens de oud-middenvelder niet op. “Je kunt toch wel van jonge gasten verwachten dat ze om de drie, vier dagen een wedstrijd kunnen spelen? Ik vind het gek dat de focus alleen maar daarop ligt.”

De Boer wil een rechtsbuiten

Dat is De Boer met zijn collega eens. “Godts doet het in mijn ogen goed, dus ik heb liever een rechtsbuiten erbij”, doet de voormalig Ajacied zijn oproep. Bertrand Traoré, die nu met regelmaat op die positie speelt, doet het volgens de voormalig buitenspeler wel prima. “Maar ik wil wat meer snelheid, diepte. Dat heb je bijvoorbeeld met Ansu Fati”, begint De Boer over de Spanjaard, die ook in verband wordt gebracht met Ajax. “Je moet echt snelheid hebben, want dat ontbreekt een beetje bij Ajax.”

