Ronald de Boer ziet één reden voor transfervrij vertrek Henderson bij Ajax: 'Dat is wel heel extreem'

Ronald de Boer kan zich om één reden voorstellen dat Ajax akkoord zou gaan met een transfervrij vertrek van aanvoerder . De geroutineerde middenvelder is volgens Engelse media met de Amsterdammers in onderhandeling zijn over de ontbinding van zijn contract, om zijn loopbaan te vervolgen bij AS Monaco.

Donderdagmiddag kwam Fabrizio Romano uit het niets met de mededeling dat Henderson dichtbij een overstap naar Monaco zou zijn. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf kwam even later met een heel ander geluid: de club zou namelijk helemaal niet staan te springen om na een jaar alweer afscheid te nemen van de 81-voudig Engels international. The Telegraph kwam aan het begin van de avond met de laatste update: Henderson zou met Ajax in onderhandeling zijn om zijn contract - dat doorloopt tot medio 2026 - te laten ontbinden, om zo transfervrij over te kunnen stappen naar AS Monaco.

LEES OOK: Ajax-afscheid nabij: nieuwe club Chuba Akpom is bekend

Artikel gaat verder onder video

In de voorbeschouwing bij Ziggo Sport op het Europa League-duel tussen Ajax en Galatasaray komt het nieuws over Henderson uiteraard ook ter sprake. De Engelsman staat tegen de Turkse topclub 'gewoon' in het basiselftal van Francesco Farioli. Wesley Sneijder kijkt niet op van het nieuws: "Dit soort transferperikelen komt elk jaar weer terug en het wordt áltijd spannender richting het einde." Volgens de oud-middenvelder van de Amsterdammers zijn de geruchten geen reden om Henderson buiten het elftal te houden: "Ik denk dat er vanavond geen speler op het veld staat die, op het moment dat de aftrap er is, met iets anders bezig is. Dan wil je gewoon winnen en alles eruit halen wat je in je hebt."

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray

Ronald de Boer keek wel even op van het laatste nieuws van The Telegraph: "Ik lees op internet dat hij een exit forceert. Ik dacht: transfervrij? Maar hij heeft natuurlijk behoorlijk wat bagage qua salaris. Dat is een soort geld dat je wint, dat hoef je niet meer te betalen. Ik hoor in de wandelgangen vier, vijf miljoen ofzo. Dat is wel extreem natuurlijk. Dan verdien je daarop en kun je daar weer wat mee doen." De Boer onderschrijft daarnaast de eerdere woorden van Sneijder over het opstellen van Henderson tegen Galatasaray: "Hij lijkt me heel professioneel, daar staat hij voor en wordt hij voor geroemd. Dus ik denk dat hij dit wel even naast zich neer kan parkeren", besluit De Boer.

Wat vind jij: moet Ajax akkoord gaan met een transfervrij vertrek van Jordan Henderson? Laden... 36.7% Ja 63.3% Nee 744 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Louis van Gaal wordt na transfernieuws gevraagd om in actie te komen bij Ajax

Henk Spaan hoort het laatste transfernieuws uit Amsterdam en roept Louis van Gaal op om in te grijpen bij Ajax.