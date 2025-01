De elf namen van Francesco Farioli: zo treedt Ajax aan tegen Galatasaray

De opstelling van Ajax voor het Europa League-duel met Galatasaray is bekend. Franceso Farioli voert een wisseling door: Jorrel Hato komt weer in de ploeg.

Voor Ajax en Galatasaray staat er donderdag nog een belangrijke Europa League-wedstrijd op het programma (aftrap 21.00 uur). Hoewel het onwaarschijnlijk is, zijn er scenario's waarbij de Amsterdammers nog uitgeschakeld worden. De Turkse opponent speelt nog voor een plek bij de eerste acht.

De Amsterdammers vinden zich voor de wedstrijd terug op een zestiende plek. Daarmee heeft Ajax een voorsprong van twee punten op de nummer 25, FC Porto. De kans is klein, maar als er negen ploegen de ploeg van Francesco Farioli weten te passeren, is uitschakeling nog een optie. Galatasaray staat tegelijkertijd één punt achter op de nummers vijf tot en met acht, waardoor er nog veel te halen valt voor de Turkse ploeg.

Artikel gaat verder onder video

Jorrel Hato keert terug van een schorsing en mag zijn nu vertrouwde plek linksachter weer innemen. Kian Fitz-Jim blijft, ondanks zijn mindere wedstrijd tegen RFS (1-0) in de basis staan. Verder zien we weinig wijzigingen in het elftal dat vorige week in Riga onderuitging.

Dat betekent dat Remko Pasveer samen met Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas en Hato de achterhoede vormen. Op het middenveld zien we de bekende namen Jordan Henderson en Kenneth Taylor, die gaan combineren met Fitz-Jim. Brian Brobbey de spits is, en Mika Godts en Bertrand Traoré op de flanken voor dreiging moeten zorgen. Branco van der Boomen is overigens geschorst voor dit duel, terwijl Youri Regeer en Davy Klaassen niet speelgerechtigd zijn.

Opstelling Ajax

Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Godts.