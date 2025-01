Farioli verbaast alles en iedereen met positief interview na RFS-uit, ook relatie met Kroes komt ter sprake

Ajax speelde donderdagavond een draak van een wedstrijd tegen het Letse RFS en ging ook nog eens ten onder (1-0 verlies). Coach Francesco Farioli had na afloop echter voldoende aanknopingspunten.

Voor de camera's van Ziggo Sport geeft de Italiaan een vrij positieve samenvatting van de wedstrijd. "We hebben kansen gecreëerd in de eerste helft én in de tweede. Een doelpunt werd afgekeurd, een bal werd van de lijn gehaald, hun keeper maakte een aantal goede reddingen. Het is lastig om door de defensie heen te spelen op zo'n soort veld." Ook andere tactieken werkten echter niet voor de Amsterdammers. "Voorzetten geven met vijf tegenstanders die bijna twee meter zijn, dat is ook lastig. We probeerden alles te doen wat we konden. We moeten vooral geen kansen weggeven en dat deden we vrij goed. Eén fout was bepalend vandaag."

De analisten in de studio verbazen zich enorm over de uitspraken van de coach. Youri Mulder begint:"Waar hij een handje van heeft is ons toch een beetje anders doen voorkomen dan het is. Dan had hij na de wedstrijd tegen Lazio (3-1 verlies) ook. Hij vond heel veel dingen toch wel goed. Hij mag iets meer uitleggen over de dingen die niet goed gaan."

Ronald de Boer voegt zich bij zijn collega. De oud-Ajacied wil iets meer emotie bij de trainer zien. "Het komt er niet echt uit dat je tegen, sommigen zullen zeggen 'halve amateurs', verliest en je ongelooflijk moet schamen. Ik merk niet dat hij zich vreselijk kapot schaamt."

Geschillen met Kroes?

Farioli werd ook nog gevraagd naar zijn relatie met technisch directeur Alex Kroes. Volgens geruchten zou Farioli graag een rechtsback aan de selectie toevoegen, iets waar Kroes volgens hem niet aan voldoet door Youri Regeer terug te kopen. In de speler van FC Twente ziet de coach meer een middenvelder. Farioli reageert: "Er komen altijd veel geruchten uit de media. Daarbij hebben mensen de wens om kliks te krijgen met artikelen over grote clubs. Ik en Alex hebben elke dag contact. Vanaf het begin van het seizoen hebben we een goede band, we zijn alle twee harde werkers. We zijn het eens over 95%, maar over 15% moeten we discussies voeren." En vervolgens, gericht op de interviewer: "Ben jij het altijd eens met je vrouw?"

