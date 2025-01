Rensch is nog maar net vertrokken en Farioli zet opvallende naam al op rechtsback neer

Devyne Rensch is onlangs naar AS Roma vertrokken, waardoor Ajax nog maar een echte rechtsback in de selectie herbergt: Anton Gaaei. Nu de Deen na een uur tegen RFS is gewisseld, kiest Francesco Farioli voor een opvallende oplossing rechtsachter.

Er was deze week aardig wat te doen om Youri Regeer, die door Ajax wordt teruggehaald van FC Twente. Volgens geruchten zou de trainer van de Amsterdammers hem echter niet hoeven, iets wat hij ook duidelijk maakte door te benadrukken dat Regeer een middenvelder is. Dat terwijl Rensch juist een gat op de rechtsbackpositie achterlaat. Farioli vindt het echter niet erg om middenvelders op die positie te posteren, blijkt donderdagavond.

De wedstrijd RFS - Ajax is het aanschouwen niet waard, in ieder geval niet tot het moment van schrijven. Daar zijn meerdere redenen voor te bedenken: het matige veld, een tegenstander die niet mee wil voetballen en Ajax dat niet uit de verf komt. Farioli probeert tijdens de wedstrijd meer grip te krijgen en offensief te wisselen, maar veel kansen levert dat niet op.

Gaaei begon tijdens het Europese duel op rechtsback, maar werd na een uur spelen gewisseld. Waar Rensch went aan zijn nieuwe Italiaanse omgeving, moest Farioli wel iets nieuws proberen. Dat doet hij met Kian Fitz-Jim. De jongeling begon het duel als middenvelder, maar wordt een linie naar achter gestuurd. Vanuit die positie kan hij ook regelmatig opdribbelen en kansen creëren. Farioli wilde na een uur spelen Berghuis inbrengen en vreest de Letse tegenstander duidelijk niet.

Opvallend genoeg is het Fitz-Jim die de bal inlevert, vlak voor de Letse goal in de 78e minuut. Het talent speelt een gevaarlijke bal door het midden, die door RFS wordt onderschept. De Letten breken uit en Adam Markhiev schiet van afstand binnen.

Kan Kian Fitz-Jim op rechtsback spelen? Laden... 7.5% Ja. 7.1% Nou, alleen tegen mindere tegenstanders. 85.4% Nee, zet hem alleen op zijn eigen positie neer. 453 stemmen

Petitie: Debieltje Fitz-Jim vergoed alle kosten voor de meegereisde supporters. Dit is gewoon simpelweg disrespect. Dit is gewoon zijn werk hé? Heeft die jongen concentratieproblemen? Wat heeft hij wel niet? Dit is gewoon werkweigering, 0 passie, 0 inzet.#Ajax #rfsaja — Wesko (@AjaciedWesko) January 23, 2025

