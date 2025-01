Ajax-fans ergeren zich bont en blauw tijdens RFS-uit: 'Bij een gemiddelde wedstrijd in de Vijfde Klasse...'

Fans van Ajax die donderdagavond naar de uitwedstrijd bij Ajax zitten te kijken, weten niet wat ze zien. Het Europa League-duel in Letland wordt gespeeld op een dramatische grasmat.

De openingsfase van de wedstrijd kent weinig hoogtepunten, maar mogelijk heeft dat ook met de omstandigheden te maken. Het is in Riga op het moment van spelen twee graden boven nul en het veld is moeilijk bespeelbaar. Dat merkt commentator Sierd de Vos ook op. "Iedereen heeft moeite met het gras, dat ligt wel heel erg los."

Ook op X wordt het speelveld vaak als reden genoemd voor het niet al te sterke begin van Ajax. Waar de een zegt dat je 'een jungletijger moet zijn om goed op dit veld te spelen', meent iemand anders dat de Letten dit als onderdeel van de tactiek hebben uitgespeeld. Een derde twitteraar ziet een veld dat niet aan de vereisten van een wedstrijd uit de Vijfde Klasse voldoet.

Je moet een flinke jungletijger zijn voor dit veld... man man man. #rfsaja — The Green Machine (@MeneerdeGroen) January 23, 2025

De Letten hebben hun knollen nog even lekker over het veld laten banjeren 😂 #rfsaja — Kees (@Keeszero) January 23, 2025

Bij de gemiddelde 5de klasse wordt zo'n veld afgekeurd#rfsaja — Ovenschotel (@ovenschotel10) January 23, 2025

Wat een kut veld #rfsaja #ajax — Danny van der Rijt (@Dannytje23) January 23, 2025

Wat een knollenveld, elke bal stuitert omhoog#RfsAja — J. 05 (@J04512) January 23, 2025

