Sneijder en Van Basten verbijsterd: ‘Nog nooit gezien van een keeper’

Een opvallend moment in een voetbalwedstrijd in Argentinië. Doelman Ignacio Arce van Deportivo Riestra begon plots aan een solo vanaf zijn doelgebied, die desastreus afliep. Wesley Sneijder moet lachen om het moment.

Arce besloot plots de bal voor zich uit te rollen en een sprint in te zetten met de bal aan de voet, een actie die menig FIFA/EAFC-speler bekend zal voorkomen. Mede doordat de scheidsrechter in de weg liep, raakte hij de bal kwijt. Tegenstander Gastón Lodico van Instituto AC Córdoba profiteerde direct en schoot van afstand raak in het lege doel.

Wytse van der Goot, de presentator van Rondo, licht het moment maandagavond uit. “De keeper denkt opeens dat hij Messi is. Kan iemand dit verklaren?” Marco van Basten zegt zoiets ‘nog nooit te hebben gezien’, terwijl Wesley Sneijder concludeert dat keepers gek zijn. “Dit is zuur.” De oud-middenvelder lacht: “Hij ziet gewoon een overtal.”

Youri Mulder grijpt het bizarre moment aan om een opvallend idee te opperen. “Soms zit ik weleens te denken: als de tegenstander een rode kaart heeft, komen ze soms nooit meer over de middenlijn. Dan kun je ook een veldspeler neerzetten in plaats van een keeper en dan voetbal je met elf tegen negen. Dat zie je nooit gebeuren.”

Doelman verdedigt zich: 'Geen blunder'

Doelman Arce heeft geen spijt van zijn actie. "Het is mijn stijl, ik mag fouten maken. De besten maken fouten... ga ik dan geen fouten maken? Het zijn geen blunders, het zijn leermomenten. Of je het nu leuk vindt of niet. Ik heb er plezier in en geniet ervan, maar vandaag ging het mis."