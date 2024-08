Marco van Basten vindt dat Ajax-supporters niet tevreden kunnen zijn: 'Dat hoort niet'

Marco van Basten vindt dat men Ajax ook na een moeilijk seizoen moet benaderen als een topclub, zo stelt de oud-spits woensdagavond in de nabeschouwing op Ziggo Sport van de finale om de Super Cup tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo. Ondanks dat Ajax moeilijke jaren achter de rug heeft, moet de club volgens Van Basten altijd van het hoogste uitgaan en niet snel tevreden zijn.

"Als je een topclub bent, moet je altijd voor het hoogste gaan. Ajax is een topclub en dat moeten ze ook blijven. Nu tevreden zijn, dat hoort niet bij een topclub", zegt Van Basten over mensen die op dit moment al tevreden zijn met wat Ajax laat zien en presteert: Ajax speelt nu voor kwalificatie voor de Europa League. Dat is niet om over naar huis te schrijven. Tot nu toe gaat het goed, maar je speelt wel op een niveau waarvan je zegt: ja, als ze dat al niet kunnen doen, gaat het met een club als Ajax wel slecht", stelt Van Basten.

Duidelijk is dat Van Basten vooralsnog in ieder geval niet voorop loopt in de polonaise, als het gaat om de prestaties van Ajax. Wel vindt de analist dat het nu aardig gaat met Ajax onder leiding van Francesco Farioli en hij hoopt dat bepalende spelers er een nog sterker geheel van kunnen maken: Straks komt Brian Brobbey er misschien bij samen met Steven Bergwijn en Steven Berghuis en heb je wel weer een aardig team. Ze moeten wel in staat zijn om voetballend van achteruit te domineren. Dat is wat Ajax altijd heeft gedaan", besluit de analist.

