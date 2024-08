Berghuis kan irritatie niet verbergen en slaat handen voor het hoofd

ergerde zich woensdag tijdens de persconferentie van Ajax aan een vraag die werd gesteld. De aanvaller van Ajax sloeg de handen voor het hoofd, nadat hij en trainer Francesco Farioli werden geconfronteerd met kritiek van oud-voetballers op het huidige Ajax.

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant stelde de betreffende vraag aan Farioli. “Denk je dat je genoeg waardering krijgt voor het proces waarin jullie zitten? Op tv zijn er veel oud-spelers die zeggen: ‘Dit is niet het echte Ajax’, dat soort dingen. Voel je genoeg waardering?”, wilde Vissers weten. Vermoedelijk doelde hij op Wesley Sneijder en Marco van Basten, die vrijdag kritisch waren bij Rondo. Sneijder zei dat het ‘Ajax-DNA’ ontbreekt, terwijl Van Basten het spel van Ajax ‘verre van leuk’ noemde om naar te kijken.

Richting het eind van de vraag rolde Berghuis met zijn ogen, keek hij opzij en sloeg de handen voor het hoofd. Hoofdschuddend hoorde hij de vraag aan; de irritatie leek met name te gaan over de door oud-spelers geuite kritiek. Farioli nam evenwel de tijd voor zijn antwoord.

“We zijn mensen en het maakt ons zeker uit hoe mensen zich voelen, maar het gevoel van de jongens in de kleedkamer is het belangrijkst”, benadrukte de Italiaanse trainer. “Zij maken het verschil op het veld. Ik haal mijn motivatie niet uit wat er op tv wordt besproken. Als we gaan luisteren naar ieders mening, dan hebben we nergens anders meer tijd voor. We hebben geen tijd te verspillen. We moeten hard werken richting ons doel.”

Berghuis laat zijn mening ook duidelijk ef weten pic.twitter.com/LBJsjfNMu1 — CH ✖️✖️✖️ (@jorrelhato) August 14, 2024

