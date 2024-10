Speler van PSV krijgt na CL-ontmoeting een bedankje van Sporting-trainer Amorim

PSV-trainer Peter Bosz heeft na afloop van het teleurstellend verlopen Champions League-duel tegen Sporting CP (1-1) een compliment voor een van zijn spelers in ontvangst mogen nemen van Ruben Amorim. De coach van Portugese opponent had lovende woorden over voor Malik Tillman.

In de eerste helft van de ontmoeting verstapte Ousmane Diomandé zich, toen hij een schot van Tillman wilde blokken. De buitenspeler had verder kunnen gaan met de aanval en een kans kunnen creëren, maar besloot de bal over de zijlijn te spelen. De verdediger van Sporting moest worden behandeld en uiteindelijk na 32 minuten spelen het veld verlaten.

De actie van de Amerikaan van PSV was een teken van sportiviteit, maar dat was in strijd met het gedrag dat Sporting tentoonstelde. De Portugezen werden op X onder andere vergeleken met Getafe, de Spaanse ploeg die enkele jaren terug bij Ajax-fans het bloed onder de nagels vandaan haalde. Het verwijt: Sporting simuleerde dinsdagavond vrij vaak een blessure.

Peter Bosz zei na afloop dat de actie van Tillman gewaardeerd werd door Sporting. "Hun trainer kwam naar me toe om me te bedanken." De trainer denkt echter niet dat hij hetzelfde had gedaan op dat moment. "Dat is een gewetensvraag, maar ik denk niet dat ik hem had uitgespeeld. Laat ik correct zeggen dat ik het wel heel netjes van hem vond."

