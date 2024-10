Sporting Portugal krijgt flinke veeg uit de pan: 'Wat een schijtvolk'

Voetballiefhebbers op X zijn niet te spreken over PSV-tegenstander Sporting Portugal. De Portugese ploeg moet het flink ontgelden op het sociale medium. De huidige koploper van de Liga Portugal wordt vergeleken met Getafe, dat in 2020 alles uit de kast haalde om Ajax destijds in de Europa League te ontregelen.

“Je ziet het weer gebeuren. Aanstelleritis van de Portugezen waar de scheids helemaal in meegaat… zo irritant”, plaatst iemand op X. “Dat Sporting is echt een soort Getafe. En de scheids gaat er in”, post een ander. Ook iemand anders vergelijkt Sporting Portugal met Getafe. “Wel knap dat Getafe de CL heeft gehaald. Wat een acteurs (maar dan Portugees).”

Jeroen Kapteijns, verslaggever van De Telegraaf, noemt het voortdurend simuleren van Sporting ‘hoogst irritant’. “Er zijn er al vier naar de grond gegaan alsof ze alles hebben afgescheurd of in het gezicht zijn geslagen, terwijl er helemaal niks aan de hand was. Dat aantal zal ongetwijfeld nog fors gaan oplopen”, verwacht Kapteijns, die denkt dat het geen sportieve wedstrijd zal worden. “Inmiddels heeft Boscagli ook Gyökeres een kaart proberen aan te naaien na een luchtduel.”

Volg de Champions League-wedstrijd PSV - Sporting Portugal in ons liveverslag!

