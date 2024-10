PSV speelt ijzersterk, maar één speler maakt bar weinig indruk: ‘Hij kan dit niveau niet aan’

PSV-aanvaller slaagt er dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal in de Champions League opnieuw niet in een goede indruk achter te laten. De Belg was in het afgelopen seizoen nog een van de smaakmakers in Eindhoven, maar heeft zijn goede prestaties na de zomerstop nog geen passend vervolg kunnen geven.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Bakayoko na het sluiten van de transfermarkt nog bij PSV zou spelen, was zeer waarschijnlijk met gefronste wenkbrauwen aangestaard. De aanvaller was vorig seizoen een sensatie op de Nederlandse velden en had met veertien doelpunten en veertien assists in 48 wedstrijden een groot aandeel in het Eindhovense succes. Bakayoko werd in verband gebracht met grote clubs in Europa en was er alles aan gelegen zich ook tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland in de kijker te spelen.

Bakayoko kwam er tijdens het EK echter niet tot nauwelijks aan te pas. De rechtsbuiten kwam enkel in de groepswedstrijden tegen Slowakije en Oekraïne in actie en kon daardoor niet laten zien wat hij in huis heeft. Een transfer naar de Europese top kwam er dan ook niet. Bakayoko kon zich verheugen op belangstelling vanuit Saudi-Arabië, maar van een overgang naar het Midden-Oosten wilde hij niets weten. Bakayoko ging voor nóg een seizoen bij PSV. Hij is vooralsnog onomstreden op de rechtsbuitenpositie, maar zal wel snel een tandje bij moeten schakelen. Na acht wedstrijden staat de teller op twee doelpunten en twee assists.

De Belg kan ook in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal vooralsnog geen indruk maken. “Die Bakayoko kan dit niveau niet aan. Verdedigend zwak, kijkt niet om zich heen aan de bal… Tillman loopt helemaal vrij dan sta je op 2-0…”, zo schreef iemand al na nog geen half uur spelen op X. Een ander vroeg zich af wat Bakayoko allemaal aan het doen was. “Die denkt dat hij tegen Dordrecht speelt ofzo”, zo leest het. De aanvaller doet overigens zeker niet alles fout. De acties lukken (nog) niet, maar hard werken doet hij wel. Zo liet hij zich na ruim een half uur voetballen verdedigend van zijn beste kant zien door een speler van Sporting Portugal bij de eigen cornervlag (!) de bal te ontfutselen en zelfs een hoekschop te voorkomen.

Maar duidelijk is dat er aan de bal veel meer wordt verwacht van Bakayoko. “Als onze Belgen ook gaan participeren vandaag kan het misschien nog wel wat gaan worden”, zo schrijft iemand. Naast Bakayoko had ook Matteo Dams een basisplaats. De linksback speelt tot op heden een anonieme rol.

