Buitenlandse media maken zich zorgen om PSV-speler: 'Is hij té hard gaan surfen op zijn eigen succes?'

PSV-aanvaller heeft zijn uitstekende prestaties in het afgelopen seizoen nog geen passend vervolg kunnen geven na de zomerstop. De Belg verscheen dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal weliswaar ‘gewoon’ aan de aftrap, maar liet in de eerste helft al geen goede indruk achter en nadat hij in de slotfase een enorme kans op de 2-0 had gemist en Sporting een paar minuten later wél scoorde, zwol de kritiek alleen maar aan. In de Belgische media klinken er eveneens zorgen over de vormdip van Bakayoko.

Bakayoko geraakte vorig seizoen al vroeg op stoom. Met twee assists in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz en twee assists in de heenwedstrijd tegen Rangers FC had hij een groot aandeel in het bereiken van de groepsfase van de Champions League. In de Eredivisie lieten de doelpunten en assists weliswaar even op zich wachten, maar met uiteindelijk veertien doelpunten en evenveel assists behoorde Bakayoko absoluut tot de grote smaakmakers in Eindhoven. Dat is dit seizoen vooralsnog niet het geval. Na negen wedstrijden staat de teller weliswaar op twee treffers en evenveel assists, maar iedereen ziet dat de aanvaller kampt met een vormdip.

Bakayoko maakt kennis met de keerzijde van de medaille

Dat werd dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal andermaal duidelijk. Hij was in de eerste helft het mikpunt van kritiek en ook na zijn misser in de slotfase van de wedstrijd moest hij het ontgelden. “Eerder kreeg Bakayoko ook al kritiek in België na zijn povere invalbeurten afgelopen maand met de Rode Duivels tegen Israël en Frankrijk. Voor het eerst in zijn nog prille carrière maakt Bakayoko, in april 21 geworden, kennis met de keerzijde van de medaille”, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Het Belgische medium zag Bakayoko weinig potten breken tegen Sporting. “Bakayoko verbrodde het feestje van PSV toen hij bij een 1-0 voorsprong rond de doelman draaide, maar daarna overhaast naast het lege doel besloot. Even later maakte Sporting gelijk, en zoomden de camera’s in op de schlemiel van de avond.”

Bakayoko werkte hard, maar aan de bal lukte bar weinig. “Bakayoko kon voorts nooit dreigen, ging slechts één keer voorbij zijn rechtstreekse tegenstander, en speelde meer áchteruit dan vóóruit. Op de tribunes was een onvriendelijk geroezemoes te horen bij zijn vervanging in de slotfase”, zo leest het. HLN stelt dat het optreden van Bakayoko dat was van een ‘jong talent dat momenteel worstelt met zichzelf’. De krant wijst op een aantal buitenspelers die afgelopen zomer de overstap maakten naar de Europese top (zoals Savinho naar Manchester City en Michael Olise naar Bayern München). Van Bakayoko werd eveneens verwacht dat hij een transfer ging maken, maar die bleef uit. “Veel waarnemers en analisten in Nederland zijn het erover eens dat de technische en tactische evolutie van Bakayoko met name in Europese topduels veeleer traag verloopt.”

Geen concurrentie breekt Bakayoko op

De Belgen zagen dat hun landgenoot twee weken geleden tegen Juventus ‘zowel defensief als offensief zwaar onder de maat bleef’ en zien hem ook in de nationale ploeg worstelen. Na zijn veelbelovende start heeft hij bij de Rode Duivels nog geen basisplaats weten te veroveren. “Zou het kunnen dat het recente kwaliteitsverlies bij Johan Bakayoko nog eens versterkt wordt door de harde kritiek? Is hij aan het twijfelen geslagen? Is Bakayoko té hard gaan surfen op zijn eigen succes en schrikt hij nu van de backlash?” Volgens Peter Bosz is dat niet het geval. De trainer zegt dat Bakayoko ‘een beetje het slachtoffer is geworden van het feit dat hij vorig seizoen omzeggens geen concurrentie had’. Die heeft de Belg nu wel, waardoor Bosz hem wat vaker kan laten rusten, zoals afgelopen zaterdag tegen Willem II. “Johan Bakayoko: een platte batterij”, zo sluit HLN af.

Het Nieuwsblad noemt het optreden van Bakayoko tegen Sporting ‘ongelukkig’. De krant zag dat de rechtsbuiten een aantal goede mogelijkheden kreeg om PSV op een grotere voorsprong te schieten. “Na zestien minuten opende PSV de score met een schitterend schot van Jerdy Schouten nadat die een risicovolle pass van Zeno Debast had onderschept. Vijf minuten later werd Bakayoko gevonden door doelpuntenmaker Schouten, maar onze landgenoot miste. Bakayoko pakte in de 82e minuut een cadeautje van Sporting niet uit toen Eduardo Quaresma de bal zomaar bij hem inleverde”, zo leest het. Een misser met grote gevolgen. “Dat zou PSV zuur openbreken, want drie minuten later scoorde Daniel Bragança de 1-1.”

