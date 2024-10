Totale verbijstering bij Marciano Vink na PSV - Sporting: 'En dan wil ik het daar nog niet eens over hebben...'

Marciano Vink heeft dinsdagavond met enorme verbazing zitten kijken naar de ontmoeting tussen PSV en Sporting Portugal in de Champions League. De Eindhovenaren openden al vroeg de score en kregen vervolgens meer dan voldoende mogelijkheden op meer treffers, maar hadden het vizier niet op scherp staan. Dat geldt vooral voor . Hij kreeg dé kans op de 2-0, maar faalde opzichtig. Vink wil het eigenlijk niet eens over de misser van Bakayoko hebben.

PSV hield uiteindelijk slechts een punt over aan het thuisduel met Sporting Portugal, waar drie punten - zeker op basis van de tweede helft - niet meer dan logisch waren geweest. De formatie van Peter Bosz creëerde vooral in het eerste deel van het tweede drijf kans na kans, maar slaagde er maar niet in de bevrijdende tweede treffer te maken. “Wat ze in de eerste vijftien, twintig minuten aan kansen kregen… Daar moet je eigenlijk al de wedstrijd beslissen”, zo zegt Vink na afloop in het programma Voetbalpraat op ESPN.

Guus Til kreeg al snel na de hervatting de bal op een presenteerblaadje, maar schoot wild over. Niet lang daarna had Luuk de Jong de 2-0 op zijn schoen. De aanvoerder nam de bal op voortreffelijke wijze mee en liet ‘m in een keer op zijn pantoffel vallen, maar raakte ‘m volledig verkeerd. De grootste kans moest toen nog komen. Bakayoko, die in de eerste helft al totaal niet in de wedstrijd zat, dribbelde voorbij de Sporting-doelman en zag een zo goed als leeg doel schuin voor zich, maar plaatste de bal desondanks naast. “Dan wil ik het nog niet eens over die kans van Bakayoko hebben…”, zo verzucht Vink.

De vele missers kwamen PSV heel duur te staan. De 1-0 stond lang op het scorebord, maar vlak voor tijd viel toch nog de gelijkmaker. “Dat zul je altijd zien. Als je ze zelf niet maakt aan de ene kant, dan komt er zo’n Sporting-moment”, aldus Vink, die door collega Danny Koevermans erop wordt gewezen dat de Portugezen vlak daarvoor al een grote mogelijkheid kregen. “Dáár had je al gewaarschuwd moeten zijn. Dat gebeurde niet en dat vond ik wel de grootste fout van PSV”, zo doelt Vink op het feit dat de Eindhovenaren naarstig op zoek bleven gaan naar de 2-0 en er niet voor kozen om compact te gaan staan en de 1-0 over de streep te trekken. “Dat gebeurde niet. Het bleef een open wedstrijd. Ik denk dat ik nog nooit zo’n open laatste 25 minuten van een Champions League-wedstrijd heb gezien als deze. Het ging gewoon over en weer.”

