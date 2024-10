Staande ovatie voor PSV na 45 minuten, opvallende uitblinker genoemd: ‘Beste pot tot nu toe’

PSV heeft in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal in de Champions League een uitstekende indruk achtergelaten. Het elftal van trainer Peter Bosz herbergt tot op heden meerdere uitblinkers, maar na de eerste 45 minuten waren de complimenten vooral voor . De jonge verdediger hield zich in het eerste bedrijf uitstekend staande tegen Viktor Gyökeres.

De Zweedse spits was in zijn eerste negen wedstrijden van dit seizoen in alle competities al tien keer trefzeker, maar had in de eerste helft van het uitduel met PSV zijn handen vol aan Flamingo. De regerend kampioen van Nederland telde afgelopen zomer negen miljoen euro neer voor de verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan. De Eindhovense defensie wordt regelmatig de achilleshiel van de ploeg genoemd, maar Flamingo heeft niet heel veel tijd nodig gehad om zich aan het hogere niveau aan te passen. Na een moeilijke start tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal heeft hij zich uitstekend herpakt.

Dat bewijst hij dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal. Op voorhand werd verwacht dat Flamingo een moeilijke avond tegemoet zou gaan - en dat kan in de tweede helft natuurlijk alsnog het geval zijn - maar in de eerste 45 minuten heeft hij zich van zijn beste kant laten zien. Gyökeres kwam weinig in het spel voor en dat was voor een belangrijk deel de verdienste van de international van Jong Oranje. “Fantastische eerste helft, dit zou je toch iedere week willen zien. Flamingo speelt zijn besyte pot in het PSV-shirt tot nu toe”, zo is iemand op X lovend over Flamingo. Dat is zeker niet het enige compliment voor de zomeraanwinst. “Flamingo moet zonder rugdekking extreem assertief duelleren op de gevaarlijkste plek op het veld met Europa’s hotste spits die de bouw van een tank heeft - wat een gevecht, wat een leerschool”, zo leest het.

Youri Mulder was tijdens de rustanalyse op Ziggo Sport eveneens zeer te spreken over het optreden van Flamingo. “Flamingo doet het uitstekend goed tegen Gyökeres, die heeft het heel moeilijk”, zo klonk het. Flamingo en Gyökeres kwamen elkaar ook in de tweede helft al snel tegen. De Zweed deelde een beuk uit aan de Nederlander, die daardoor op de grond viel. Maar hij herpakte zich uitstekend en voorkwam met een goede tackle dat zijn tegenstander er vandoor kon.

Flamingo moet zonder rugdekking extreem assertief duelleren op de gevaarlijkste plek op het veld met Europa's hotste spits die de bouw van een tank heeft - wat een gevecht, wat een leerschool 💪🏽 pic.twitter.com/LmZ3NPUK3t — Michiel Verkoulen (@Verkoulen) October 1, 2024 Recap eerste helft:

- Jerdy zijn we na dit seizoen wel definitief kwijt als dat al niet zo was

- Gyokeres voorlopig in broekzak Flamingo, hopelijk blijft dat in de tweede helft ook zo #PSVspo — Twan (@PSVTwan) October 1, 2024 Onherkenbaar goed deze eerste helft. Schouten en Tillman maar ook de Jong en Flamingo. Maar 1 helft maakt nog geen zomer. Benieuwd naar de 2e helft. 🍀 — Peter de Leeuw (@DePeter44552) October 1, 2024 Sterke eerste helft met lef van PSV, durven hoog en 1 op 1 te staan. Flamingo ijzersterk, Boscagli deelt te lakens uit met Schouten. Tillman met hoge intensiteit wint veel ballen en sterk aan de bal. Luuk die zowat alles wint als we lang moeten spelen. #PSVSPO — Wouter Joosse 🌴🌳🌲🌴🌳🌲 (@WJoosse) October 1, 2024 Flamingo wat een bazen wedstrijd. Speelt echt fenomenaal zelfde als Schouten die niet goed begon maar daarna als een koning het middenveld heerst#PSVSPO — Klokske (@klokske1981) October 1, 2024 Schouten, Tillman & Flamingo echt een ijzersterke eerste helft — deb 🇳🇱 (@debineindhoven) October 1, 2024 Ryan Flamingo doet het vooralsnog uitstekend tegen de krachtpatser Viktor Gyökeres. Laat zich niet afbluffen en blijft fysiek prima overeind. #psvspo — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) October 1, 2024

