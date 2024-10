Bosz roept met besluit tegen Sporting veel vraagtekens op: 'Fysiek en mentaal is hij niet honderd procent nu'

Johan Inan plaatst zijn vraagtekens bij de wissels van PSV dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal in de Champions League (1-1). Peter Bosz besloot bij een 1-0 voorsprong in eerste instantie en Rick Karsdorp in te brengen voor respectievelijk Ismael Saibari en Mauro Júnior en bracht in de slotfase ook nog Richard Ledezma voor Guus Til. Vooral de invalbeurt van Lang wordt door Inan niet heel goed begrepen.

PSV kwam in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal al heel vroeg op een 1-0 voorsprong dankzij een geweldige knal van Jerdy Schouten en kreeg vooral in het eerste deel van de tweede helft de ene na de andere goede kans om de score te vergroten. De Eindhovenaren lieten dat echter na en dat kwam hen uiteindelijk duur te staan. Marciano Vink was in het programma Voetbalpraat al kritisch op de manier hoe PSV het aanpakte in de slotfase en Inan is eveneens van mening dat Bosz het anders had kunnen doen. “In de eerste helft waren ze heer en meester. Als de trainer zich iets moet aanrekenen, dan is het misschien wel dat hij de wedstrijd niet dood heeft kunnen maken”, zo klinkt het in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

“Natuurlijk moeten de spelers dat doen door de beslissende 2-0 te maken, maar…”, zo vervolgt Inan. De verslaggever zag dat PSV via onder meer Luuk de Jong, Johan Bakayoko en Til uitstekende mogelijkheden kreeg om de wedstrijd voortijdig in het slot te gooien. Zij hadden het vizier echter niet op scherp staan en dan moet je er altijd rekening mee blijven houden dat de bal er aan de andere kant wél in kan vallen. En dat gebeurde. PSV werd al een paar keer gewaarschuwd, alvorens een paar minuten voor tijd alsnog de gelijkmaker binnenviel. Inan vraagt zich af of Bosz er wel goed aan heeft gedaan om Lang binnen de lijnen te brengen. “Weet je, ik kijk heel graag naar Noa Lang, maar het is niet de meest zakelijke speler. Dat zag je die keer dat hij de bal verloor en Sporting al gevaarlijk counterde.”

Volgens Inan was het niet logisch om Lang op dát moment in te laten vallen. “Fysiek en mentaal is hij niet honderd procent nu, dus het is sowieso jammer dat hij niet in topvorm is. Maar als je hem als invaller brengt… Ja, dan liever om iets te forceren en een wedstrijd open te breken dan om een 1-0 voorsprong te verdedigen. Maar goed, we kennen Peter Bosz ook. Het siert hem ergens ook wel dat hij graag aanvallend wisselt, alleen pakte het nu niet goed uit”, zo klinkt het.

