PSV mist enorm veel kansen tegen Sporting, tóch krijgt Peter Bosz na afloop kritiek

Marciano Vink begrijpt niet waarom PSV en Peter Bosz er in het laatste deel van de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal níét voor kozen om wat meer in te zakken en vanuit een compacte organisatie eventueel in de omschakeling op jacht te gaan naar de 2-0. De analist van ESPN zag dat de Eindhovenaren bleven aanvallen en dat die strijdwijze, in combinatie met de grote hoeveelheid gemiste kansen, hen uiteindelijk de das om deed.

Het zit totaal niet in de trainer Peter Bosz om zijn spelers de opdracht te geven in te zakken, zo stelt presentator Pascal Kamperman in het programma Voetbalpraat. Maar Vink heeft daar geen boodschap aan. “Soms moet je daar wel naar grijpen. Je zag vanaf de 65e minuut de ruimtes groter worden”, zo constateerde de voormalig profvoetballer. En dat is volgens Vink vragen om problemen, omdat Sporting, en daarvoor werd PSV in de aanloop naar de wedstrijd van dinsdagavond al voor gewaarschuwd, een ploeg is die heel goed tussen de linies kan spelen. “Dan heb je een verdediger (Ryan Flamingo, red.) die een mega goede spits de baas is, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je de ruimtes voor de lopende spelers in ieder geval klein of dicht houdt.”

Vink zag dat een aantal spelers van PSV het op een gegeven moment niet meer kon opbrengen om de gaten dicht te lopen. Zelfs Jerdy Schouten, die na een moeizaam begin een voortreffelijke tweede helft speelde en zijn ploeg na een kwartier op geweldige wijze op voorsprong schoot, kon het in de slotfase niet meer belopen. “Schouten, die was waarschijnlijk zwaar vermoeid omdat ze alles hebben gegeven wat ze hadden, zag je ook terug joggen op momenten dat er toch even een sprintje gevraagd werd”, aldus Vink. Voor Luuk de Jong geldt dat niet. “Dat De Jong slidings moest maken in zijn eigen zestien zegt ook wel weer een beetje veel over de middenvelders op dat moment. Daar ging het in mijn optiek toch wel fout.”

Vink: Bosz had defensiever kunnen wisselen

PSV zorgde er in eerste instantie goed voor dat Sporting niet gevaarlijk kon worden, maar gaandeweg de tweede helft creëerden de bezoekers toch aardig wat grote kansen. “Dan kom je nog een keer goed weg dat die jongen uitglijdt, maar de andere keer is het wel raak. Ze waren dus wel gevaarlijker aan het worden en dan moet je maatregelen treffen”, zo is Vink van mening. Volgens Vink hadden PSV en Bosz twee opties: inzakken en in de omschakeling gevaarlijk worden óf defensief wisselen. “Dan breng je bijvoorbeeld Obispo of Nagalo. Dan wissel je iets defensiever waardoor je op het middenveld in ieder geval een blok neerzet. Daardoor zouden ze er niet zo makkelijk doorheen kunnen spelen. Dat vond ik een beetje naïef.”

