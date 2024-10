Fenomenaal moment Jerdy Schouten helpt PSV in het zadel: 'Wereldgoal!'

PSV is dinsdagavond uitstekend begonnen aan het thuisduel met Sporting Portugal in de Champions League. De formatie van coach Peter Bosz zat er in het eerste kwartier kort op bij de tegenstander en dat resulteerde al snel in de openingstreffer. profiteerde van geschutter in de Portugese defensie en schoot vervolgens geweldig binnen. Albert Mantingh, commentator van Ziggo Sport, stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken en sprak zelfs van een 'wereldgoal'.

Peter Bosz verlangde in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal veel meer kwaliteit bij PSV dan in de afgelopen weken. De Eindhovenaren hebben in hun tweede Champions League-wedstrijd van dit seizoen ook nog wat recht te zetten. In de Eredivisie lieten ze weliswaar nog geen punt liggen, maar in het miljardenbal ging het in de uitwedstrijd tegen Juventus meteen pijnlijk mis: 3-1. Zelfs Schouten, in het afgelopen seizoen de grote uitblinker bij PSV en tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland een van de lichtpuntjes bij het Nederlands elftal, zakte door het ijs.

Maar in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal was in het eerste kwartier niets te merken van die slechte start in de Champions League. PSV zat er vanaf het eerste fluitsignaal kort op en had veruit het meeste balbezit. Guus Til kreeg de eerste goede mogelijkheid op de openingstreffer, maar zijn inzet werd nog gekeerd door de doelman van Sporting. Die was een paar minuten later kansloos op een afstandsschot van Schouten. De middenvelder zat er uitstekend tussen na een slechte bal van Zino Debast van achteruit. Schouten twijfelde vervolgens niet en haalde heerlijk uit: 1-0.

JERDY SCHOUTEN! 🤩 Wat. een. knal! 🥵

