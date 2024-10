UEFA neemt uitblinkers van Feyenoord en PSV op in Champions League-elftal van de week

De UEFA heeft het team van de week van de tweede speelronde in de Champions League bekendgemaakt. De grote uitblinkers bij zowel Feyenoord als PSV zijn daarin opgenomen: en .

Flamingo speelde dinsdagavond een dijk van een wedstrijd tegen Sporting Portugal. PSV leek zich in eigen huis te gaan revancheren voor de smadelijke 3-1 nederlaag die twee weken geleden werd geleden bij Juventus. Jerdy Schouten zette de kampioen van Nederland al na een kwartier op voorsprong, waarna de Eindhovenaren kans na kans op een tweede treffer onbenut lieten. Zoals wel vaker in het voetbal viel de goal uiteindelijk aan de andere kant: Daniel Bragança bezorgde de Portugezen in de slotfase alsnog een punt. Flamingo wist zich echter dusdanig te onderscheiden dat hij toch in het elftal van de week is beland.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Staande ovatie voor PSV na 45 minuten, opvallende uitblinker genoemd: ‘Beste pot tot nu toe’

Een dag later boekte Feyenoord wél het gewenste resultaat. Na de 0-4 thuisnederlaag tegen Bayer Leverkusen reisden de Rotterdammers af naar Girona, dé verrassing van het voorbije seizoen in de Spaanse competitie. Na een knotsgek duel, waarin beide ploegen een penalty misten en de thuisploeg twee eigen doelpunten maakte, stond er een 2-3 zege voor de ploeg van Brian Priske op het bord. Timber was nauw betrokken bij de eerste eigen goal van tegenstander Yangel Herrera en was de grote man aan de kant van de Rotterdammers, waardoor ook hij door de UEFA is opgenomen in het sterrenelftal.

LEES OOK: Feyenoord schrijft samen met twee andere clubs geschiedenis op ‘zwarte avond’

Presenting this week's Team of the Week...🌟



📝 Chosen by the UEFA technical observer panel@cryptocom || #UCLTOTW pic.twitter.com/iU7jDtq0Oz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV houdt groot nieuws intern 'zeer klein'

"Zelfs de persafdeling van PSV was niet op de hoogte", zo klinkt het na groot nieuws uit Eindhoven.