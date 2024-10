PSV vergeet zichzelf te belonen en morst tegen Sporting Portugal

PSV heeft zich dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal flink tekort gedaan. De Eindhovenaren legden een dominante wedstrijd op de mat tegen de Portugezen en kwamen na een kwartier op voorsprong door een schitterende treffer van middenvelder . De ploeg van Peter Bosz kreeg vervolgens meerdere kansen om het duel op slot te gooien, maar verzuimde dit. In de 84ste minuut kregen de Eindhovenaren het deksel op de neus en maakte Daniel Braganca de 1-1.

PSV trof met Sporting Portugal een tegenstander in vorm. De Portugezen gaan in eigen land, net als PSV bij ons, fier aan de leiding met zeven gewonnen wedstrijden. In de laatste vijf competitiewedstrijden incasseerde Sporting geen tegengoal en ook Lille wist Sporting-doelman Franco Israel in de eerste ronde van de competitiefase Champions League niet te passeren. Sporting won die wedstrijd in het eigen Estádio José Alvalade met 2-0.

Bij PSV startte Ismael Saibari in de basis als vervanger van de geblesseerde Joey Veerman (lies). PSV-trainer Peter Bosz vertelde dat Saibari ook bij aanwezigheid van Veerman een basisplaats zou hebben gehad. Bij Sporting ontbrak Jeremiah St. Juste vanwege een spierblessure. De verdediger stond afgelopen zomer nog in de belangstelling van de Eindhovenaren.

PSV speelde de beste wedstrijd tot dusver van het seizoen. De Eindhovenaren wonnen vrijwel alle persoonlijke duels. Ryan Flamingo had Viktor Gyökeres in de tang. De Zweed scoorde al tien goals in de eerste zeven competitiewedstrijden en nam ook een treffer voor zijn rekening tegen Lille. Luuk de Jong was het balvaste aanspeelpunt in de aanval. Jerdy Schouten was de veldheer op het middenveld.

De international opende na een kwartier met een loepzuiver afstandsschot de score. Schouten mocht aanleggen nadat Zeno Debast de bal zomaar inleverde bij de middenvelder. Debast stond afgelopen zomer ook op de radar van PSV. De Belg had kennelijk graag de overstap van Anderlecht gemaakt, want de verdediger leverde veel ballen in bij de Eindhovenaren. PSV dwong het vele balverlies van Sporting ook af. Het zette agressief en hoog druk. Zoals het collectief druk zetten uitmuntend werd uitgevoerd schakelde het ook als team terug en op volle snelheid zoals Bosz het graag ziet.

Kans op kans voor PSV, dat het deksel op de neus krijgt

Wie had verwacht dat Sporting messcherp uit de kleedkamer zou komen kwam bedrogen uit. PSV kreeg via Guus Til al rap een grote kans. Luuk de Jong kreeg na een fantastische aanname een nog betere kans, maar miste van dichtbij. Het was duidelijk dat PSV de goede lijn van de eerste helft doortrok. De Jong gooide zich heroïsch voor het eerste echte schot van de bezoekers. Het enige verwijt voor PSV was dat het de marge minimaal bleef. Ook na een kopkans voor Til. Bijna kreeg het de rekening gepresenteerd toen invaller Noa Lang balverlies leed. Hidemasa Morita kreeg vrije doorgang richting Walter Benitez, maar gleed op de rand van het strafschopgebied uit.

In de slotfase mocht Johan Bakayoko drie keer aanleggen. Vooral de derde poging van de buitenspeler, notabene voor een leeg doel, had een doelpunt moeten zijn. De rekening was duur want even later was het ineens gelijk via Daniel Braganca. Duur en totaal onnodig puntenverlies voor PSV was het gevolg. Benitez voorkwam in de slotminuut zelfs nog een nederlaag. De volgende wedstrijd voor PSV in het miljardenbal is de zware uitbeurt bij PSG op dinsdag 22 oktober.

