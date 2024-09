Driessen: 'Heel bijzonder dat de KNVB bij hém is uitgekomen'

Valentijn Driessen vindt het 'heel bijzonder' dat de KNVB in de zoektocht naar een nieuwe assistent voor bondscoach Ronald Koeman is uitgekomen bij oud-international Wim Jonk. De 54-jarige Jonk werd eerder deze week toegevoegd aan de technische staf van Oranje, als opvolger van Sipke Hulshoff - die al voor het EK van afgelopen zomer vertrok om zich bij Arne Slot in Liverpool te voegen.

Jonk (54) zette gisteren (vrijdag) zijn handtekening onder een tweejarig contract bij de KNVB, dat afloopt na het WK van 2026 - als ook Koeman uit zijn verbintenis loopt. De voetbalbond heeft daarmee een definitieve opvolger gevonden voor Hulshoff, wiens vertrek kort voor het EK in Duitsland tijdelijk werd opgevangen door voormalig assistent-bondscoach Dwight Lodeweges terug te halen bij Oranje.

Artikel gaat verder onder video

In een video-item van De Telegraaf toont Driessen zich verbaasd over de aanstelling van Jonk: "Dit is heel bijzonder. Jonk is 54, hij is niet jong, heeft geen allochtone achtergrond en is geen vrouw", somt de chef voetbal van de ochtendkrant op. "Marianne van Leeuwen (directeur betaald voetbal bij de KNVB, red.) is behoorlijk woke, dus daar zochten ze allemaal wel naar. Maar dat hebben ze blijkbaar niet kunnen vinden."

Presentator Pim Sedee stipt aan dat een jongere assistent inderdaad een betere keuze was geweest om 'een verbinding met de selectie te kunnen maken'. Driessen geeft zijn gesprekspartner gelijk: "Ik denk: als je goed zoekt, dan vind je hem wel. Maar waarschijnlijk zagen de broertjes Koeman al die voorgestelde jongens niet zitten, en Wim Jonk wél. Ik vind het voor hemzelf wel leuk, alhoewel ik denk dat hij veel beter op zijn plaats was geweest in de opleiding van Ajax. Maar voor hem is dit een schitterende uitdaging", besluit Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman moet Memphis Depay nog niet laten vallen: 'Eerst maar eens afwachten’

Wim Kieft is nog niet voor voornemens om Memphis Depay af te schrijven bij het Nederlands elftal.